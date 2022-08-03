新华社伊斯坦布尔8月2日电（记者王峰）土耳其国防部2日说，从乌克兰敖德萨港出发的首艘运粮船已抵达位于土耳其最大城市伊斯坦布尔的博斯普鲁斯海峡黑海入海口。

土耳其国防部当天在其社交媒体账号上说，这艘装载超过2.6万吨玉米的“拉佐尼”号货船已在指定锚地停泊，等待黑海粮食外运联合协调中心代表登船检查。

据土耳其媒体报道，由俄罗斯、乌克兰、联合国和土耳其代表组成的联合协调中心小组将于当地时间3日10时登船检查。

“拉佐尼”号货船1日早晨离开敖德萨港，将驶往黎巴嫩的黎波里港。另有十余艘满载粮食的船只在敖德萨港内等待出港。土耳其国防部长阿卡尔1日在接受该国阿纳多卢通讯社采访时表示，如果没有问题，这艘货船将继续其航程。其他货船也将根据黑海港口农产品外运协议以同样方式通过“既定走廊”。

7月22日，俄罗斯、乌克兰就黑海港口农产品外运问题在伊斯坦布尔分别与土耳其和联合国签署相关协议。协议内容包括在伊斯坦布尔建立联合协调中心并确保粮食运输安全，联合协调中心将由各方指派代表对进出港口的船只进行联合管理，包括敖德萨港在内的3个乌克兰港口将开始向外运出粮食和化肥等。

乌克兰素有“欧洲粮仓”之称，是玉米和小麦出口大国。据报道，受俄乌冲突影响，现有超过2000万吨乌克兰谷物滞留在敖德萨港无法运出。乌克兰指责俄罗斯封锁港口，阻止乌方出口粮食。俄方否认干扰乌方出口，指责乌方在黑海水域布设大量水雷，危及航行安全。

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