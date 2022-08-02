全国人大常委会发言人就美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区发表谈话
2022年08月02日23:02 | 来源：新华网
小字号
新华社北京8月2日电 8月2日，针对美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区，全国人大常委会发言人代表全国人大常委会发表谈话。全文如下：
8月2日，美国国会众议长佩洛西不顾中方严正交涉和坚决反对，执意窜访中国台湾地区。此举严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重损害中国主权和领土完整，严重冲击中美关系的政治基础，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中国全国人大对此坚决反对，予以强烈谴责。
世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。一个中国原则是中美建立外交关系的前提，也是中美关系的政治基础。美国在台湾问题上向中方作出过郑重承诺，但在行动中却不断提升美台实质关系和官方往来，纵容支持“台独”分裂势力，搞“以台制华”，严重损害台海和平稳定。中国政府和人民已经并将继续采取果断、有力措施，坚决维护自身主权、安全、发展利益。
台湾问题事关中国主权和领土完整，中国没有任何妥协退让的余地。《反分裂国家法》对坚持一个中国原则、遏制“台独”分裂、反对外部势力干涉台湾问题等重大问题作出明确规定。中国政府和中国人民在台湾问题上的立场一以贯之，坚决维护中国国家主权和领土完整是14亿多中国人民的坚定意志。任何阻挠中国完全统一和民族伟大复兴的企图注定失败。
(责编：岳弘彬、白宇)
分享让更多人看到
- 评论
- 关注