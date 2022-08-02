新华社北京8月2日电 8月2日，针对美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区，全国人大常委会发言人代表全国人大常委会发表谈话。全文如下：

8月2日，美国国会众议长佩洛西不顾中方严正交涉和坚决反对，执意窜访中国台湾地区。此举严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重损害中国主权和领土完整，严重冲击中美关系的政治基础，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中国全国人大对此坚决反对，予以强烈谴责。

世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。一个中国原则是中美建立外交关系的前提，也是中美关系的政治基础。美国在台湾问题上向中方作出过郑重承诺，但在行动中却不断提升美台实质关系和官方往来，纵容支持“台独”分裂势力，搞“以台制华”，严重损害台海和平稳定。中国政府和人民已经并将继续采取果断、有力措施，坚决维护自身主权、安全、发展利益。

台湾问题事关中国主权和领土完整，中国没有任何妥协退让的余地。《反分裂国家法》对坚持一个中国原则、遏制“台独”分裂、反对外部势力干涉台湾问题等重大问题作出明确规定。中国政府和中国人民在台湾问题上的立场一以贯之，坚决维护中国国家主权和领土完整是14亿多中国人民的坚定意志。任何阻挠中国完全统一和民族伟大复兴的企图注定失败。

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