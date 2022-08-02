人民网讯 据外交部网站消息，当地时间2022年8月2日，国务委员兼外长王毅出席上海合作组织外长会并访问中亚后接受记者采访，就台湾问题阐明中方的严正立场。

王毅表示，一个中国原则是国际社会普遍共识，是中国同各国交往的政治基础，是中国核心利益中的核心，是不可逾越的红线和底线。美国一些人在台湾问题上不断挑战中国主权，掏空一个中国政策，甚至蓄意在台海制造事端。中国人民对此绝不会接受，国际社会也对这种无端挑衅嗤之以鼻。

王毅说，此访期间，各国领导人在会见会谈中都明确表示坚定奉行一个中国政策，都认为台湾是中国领土不可分割的一部分，反对外部势力在台湾问题上干涉中国内政。这再次表明，一个中国原则是国际社会人心所向、大势所趋。

王毅强调，美方在台湾问题上背信弃义，令人不齿，只能使美国的国家信誉进一步破产。美国一些政客只顾一己之私，公然在台湾问题上玩火，与14亿中国人民为敌，决不会有好下场。美方的霸凌嘴脸暴露于世，只能让各国人民愈发看清，美国才是当今和平的最大破坏者。

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