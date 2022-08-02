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最新动态：法国重申对乌克兰的支持 俄罗斯打击乌军临时部署点

2022年08月02日18:52 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月2日电 综合新华社驻外记者报道：法国总统马克龙8月1日与乌克兰总统泽连斯基通电话，重申对乌克兰的支持。俄罗斯国防部发言人科纳申科夫1日通报说，俄空天军使用高精度武器打击了位于哈尔科夫市的乌军第92机械化旅的临时部署点。

　　——法国总统府1日发布新闻公报说，马克龙当天与泽连斯基通电话，重申对乌克兰的支持。公报说，马克龙询问了乌军事、人道主义和经济需求，确认法国将继续支持乌克兰武装部队。在向乌克兰派遣一个法医专家小组后，法国还捐赠了一个移动DNA分析实验室，并将继续在这一领域提供支持。

　　——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫1日说，第一艘运粮船驶离敖德萨港是一件“非常积极”的事情，这是检验伊斯坦布尔会谈期间所达成协议执行情况的好机会。俄方期待各方发挥有效作用，落实乌克兰粮食外运协议。

　　——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫1日通报说，过去一天，俄军通过高精度打击摧毁了位于哈尔科夫“乌克兰动力机械”工厂内的两套美制“海马斯”多管火箭炮发射系统，在敖德萨州摧毁了一套美制“鱼叉”反舰导弹发射装置。俄空天军使用高精度武器打击了位于哈尔科夫市的乌军第92机械化旅的临时部署点，击毙了200名民族主义者并击毁了7辆装甲车。

　　——乌克兰总理什梅加尔1日在社交媒体发文说，乌克兰收到了欧盟提供的5亿欧元金融援助，这是7月12日欧盟成员国经济和财政部长会议决定向乌克兰提供的10亿欧元优惠长期贷款的首批资金。什梅加尔说，乌克兰有望于2日收到另外5亿欧元贷款。

　　——乌克兰国防部长列兹尼科夫1日在社交媒体发文说，德国援助的MarsII多管火箭发射系统运抵乌克兰，这是乌克兰接收的第三款多管火箭发射系统。此外，列兹尼科夫表示，美国新援助的4套“海马斯”多管火箭炮系统也已运抵乌克兰。

　　——据乌克兰国家通讯社1日报道，7月31日至8月1日早晨，俄军炮击了切尔尼戈夫、哈尔科夫、卢甘斯克等七个地区。赫尔松地区几乎全境都发生了战斗，大批民众被迫逃离。（参与记者：徐永春、耿鹏宇、李东旭、李铭）

(责编：白宇、杨光宇)

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