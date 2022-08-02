新华社联合国8月1日电 中国从8月1日起担任联合国安理会8月轮值主席，中国常驻联合国代表张军主持安理会内部磋商，通过了安理会本月工作计划。

根据计划，安理会8月将审议也门、叙利亚、利比亚、中东巴勒斯坦、反恐等多个问题。在中方倡议下，安理会还将围绕“维护共同安全”“加强非洲国家能力建设”举行两场专题会议。

同日，张军向驻联合国主流媒体吹风，介绍中方担任安理会8月轮值主席的工作考虑。在谈到加强联合国作用和中国对联合国贡献时，张军指出，联合国是多边主义的旗帜，是集体力量的象征。无论国际形势如何变化，联合国的作用都不可替代。联合国的力量归根到底来自会员国的支持和贡献。在此方面，大国尤其要在履行应尽义务方面作出表率，发挥负责任作用。中国一直是联合国的坚定支持者，一直同联合国保持密切合作，一直以实际行动支持联合国应对全球挑战、维护和平安全、促进共同发展。

张军说，中国始终坚持践行真正的多边主义。中国处理国际事务的基本出发点之一，就是坚定维护以联合国为核心的国际体系，支持联合国在国际事务中发挥核心作用。正如古特雷斯秘书长所说，同中国的伙伴关系是联合国和多边主义的重要支柱。中国始终致力于维护世界和平与安全。中国坚定维护以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，一贯主张政治解决热点问题，全力支持联合国秘书长斡旋努力。前不久，中国领导人提出全球安全倡议，为破解当前全球安全困境指明方向和路径。

张军说，中国全力推动联合国发展议程。中国不仅自身提前10年实现了2030年议程的减贫目标，中国领导人还提出了全球发展倡议，为推动实现2030年可持续发展目标、解决全球粮食危机、发展不平等不平衡等问题注入新动力，作出中国贡献。中国以实际行动应对气候变化。作为最大的发展中国家，中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。从碳达峰到碳中和，中国将用全球最短的时间完成，这个任务非常艰巨，需要付出巨大牺牲，但中国将说到做到。

张军说，中国一贯积极履行联合国财政义务。中国是联合国第二大会费国和维和摊款国，尽管自身仍面临抗击疫情、发展经济、改善民生等艰巨任务，中国仍然克服困难，及时足额缴纳会费和维和摊款，为联合国工作和维和行动提供有力资源保障。

联合国安理会主席由安理会15个成员国轮流担任，为期1个月。

(责编：杨光宇、白宇)