人民网北京8月2日电 （记者刘融）7月29日至31日，2022年“国际青年中国行”活动第一站来到山东青岛。来自10个国家的青年走进山东港口青岛港、中国—上海合作组织地方经贸合作示范区（以下简称“上合示范区”）等地，了解上合组织的国际合作创新模式。

在亚洲首个真正意义上的山东港口青岛港全自动化集装箱码头，百余台大型机械设备彻底实现人机分离，全流程、全天候、零排放、自动化的生产作业场景让各国青年颇受震撼。让他们同样印象深刻的，还有“振超效率”的发源地山东港口青岛港前湾集装箱码头，一排排桥吊有序排开，快速稳准地操控着数十吨的集装箱。通过实地参访，青年们深切感受到山东港口青岛港作为东北亚国际航运枢纽，正以高效的码头装卸作业和丰富的航线资源不断服务和融入RCEP经贸大通道。

“上合经贸合作与可持续发展”是本次山东行的重要主题。在上合示范区，各国青年走进上合特色商品馆、国际物流港、海洋科学与技术国际创新转化中心等地，倾听中国与上合国家成功合作的故事，品尝来自上合国家的特色美食，详细了解上合示范区在打造商品“一站式”销售、海陆空铁一体化的“上合全球中心仓”以及共建共享海洋科学与技术共同体等方面的创新举措与积极探索。

上合示范区管理委员会产业发展三部部长郑师接受采访时表示，上合示范区全力建设国际物流、现代贸易、双向投资合作、商旅文交流发展“四个中心”和上合组织经贸学院，上合示范区核心区破局开篇、全面起势，中欧班列开行量、进出口额、双向投资额等与上合组织国家地方间经贸合作的主要指标实现跨越式增长。

谈及下一步的工作规划，郑师介绍，上合示范区将着重围绕四大中心开展工作。国际物流中心，强化上合多式联运中心功能支撑，以“海陆空铁邮”五港联动国际超级港为主阵地；现代贸易中心，以上合组织国际能源交易中心为主引擎，探索开展易货贸易、市场采购贸易等新型贸易业态，推行“跨境电商+海外仓”模式，建设RCEP海关监管服务创新试验基地（上合）；双向投资合作中心，以上合地方经贸合作综合服务平台为主窗口，打造全周期服务综合体。力争今年与上合组织国家双向投资额突破2500万美元。对标韩国仁川、德国汉诺威，打造国际化的航空城和中国北方工业会展中心，为上合组织国家产能输出、常态交流提供会展平台；商旅文交流发展中心，以如意湖商业综合体为主牵引，坚持“市场化运作+国别文化+展会”，确保如意湖商业综合体9月30日前全面完工。

在参访中，不少来自上合国家的青年还主动担当起“讲解员”，分享着各自对上合组织经贸合作模式的思考和建议，现场交流气氛热烈。多位青年在参访交流中表示，对互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”有了更深刻的体会，希望共同为构建更加紧密、互联互通的全球发展共同体、落实联合国2030年可持续发展目标贡献青年智慧和力量。

本次活动由当代中国与世界研究院和上合示范区管委会共同组织。“国际青年中国行”是“国际青年领袖对话”项目框架下开展的机制化交流活动，旨在通过邀请各国青年到中国各地走访，深化对华了解，增进彼此友谊，促进共同成长。

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