新华社伦敦8月2日电 专访：美联储加息对世界经济产生负面影响——访伦敦政治经济学院学者莫里森

新华社记者黄泽民

伦敦政治经济学院副教授詹姆斯·莫里森日前接受新华社记者视频专访时表示，美国联邦储备委员会加息必然对世界经济产生负面影响，这是美元在国际金融体系中的地位给其他经济体及其政策制定者造成的困境之一。

美联储7月底宣布加息75个基点，这是其今年以来第四次加息，也是连续第二次加息75个基点，为上世纪80年代初以来最大幅度的集中加息。

莫里森说，美国通胀水平连月来居高不下。连续大幅加息，凸显美联储前期行动缓慢。他认为，美国应对通胀的措施“完全有可能”引发世界经济衰退，这取决于美联储的加息路径。

“如果美国经济增速放缓，美国对全球商品和服务的需求也将走低。美联储加息，借贷成本将上升，其他经济体将更难在公开市场上借款融资，长期看还面临资本外流风险。”莫里森说。

莫里森认为，美国经济政策面临如何权衡的挑战。“过去10多年美国向经济注入大量资金，如今美联储试图逐步有力地抑制通胀。如果步子迈得太快，经济有衰退风险；如果行动太慢，高通胀将持续。”他说。

莫里森指出，发展中国家受美元变动影响极大。美元汇率上涨将导致一些发展中国家很难甚至无法偿还以美元计价的债务。美元走强还可能导致部分依赖廉价进口货物的国家遇到困难，全球贸易模式也会相应发生变化。

莫里森还谈到，欧洲也受到美联储加息影响，近期欧元对美元汇率一度跌破1比1就是影响之一。“这一汇率走势更加深远和切实的影响是，美国和欧盟之间、美欧和其他国家之间的贸易、投资模式将改变。”

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