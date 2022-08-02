新华社日内瓦8月2日电 专访：中国经济中长期前景乐观——访世界经济论坛总裁博尔格·布伦德

新华社记者陈斌杰

世界经济论坛总裁博尔格·布伦德日前接受新华社视频专访时表示，他对中国经济的中长期前景持乐观态度。

布伦德说，明年全球经济形势依然严峻，世界经济复苏正在放缓，且力度越来越弱，这也对中国经济增长造成负面影响，但“我们对中国经济发展的中长期前景持乐观态度”。

国际货币基金组织7月26日将2022年和2023年世界经济增长预期分别下调至3.2%和2.9%，这是该机构继4月下调世界经济增长预期之后再次下调。在外部环境复杂严峻的形势下，中国经济克服困难保持增长，呈现企稳回升态势。

关于外企在华营商环境，布伦德表示，中国仍然是投资和发展的好地方。中国是世界第二大经济体，市场空间广阔。“对很多公司而言，中国都极具吸引力。”

中国欧盟商会今年6月发布的2022年度商业信心调查显示，绝大多数在华欧洲企业2021年实现了盈利。

布伦德强调，全球面临多重挑战，中国在稳定世界经济增长方面的作用至关重要。

布伦德说：“回顾过去的三十年，中国的（经济）增长是历史性的，我们在历史上还没有看到其他任何一个国家像中国那样消除了绝对贫困。”

布伦德表示，中国在保持经济增长的同时，继续推动向绿色经济、包容性增长转型，持续努力创造就业机会。

他说，作为世界第二大经济体，中国的经济运行对世界其他地区产生巨大影响，未来几年中国经济的稳定增长不仅关系到中国自身，也对推动世界经济增长具有极其重要的意义。

布伦德呼吁，重振世界经济的唯一途径是各国继续秉持双赢思维，继续合作并开展贸易，“因为如果不这样做，我们将付出高昂代价，经济增速将大幅下降，并造成更多贫困”。

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