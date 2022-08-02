参考消息网7月31日报道据新加坡《海峡时报》网站7月29日报道，据一份新报告称，新冠大流行期间，中国以美国无法企及的速度深化了与东盟经济体的关系。

美国亚洲协会政策研究所发布的这份报告称，中国通过承诺提供疫苗和防疫援助以及领导人之间开展高层对话，增强了对该地区的影响力并加强了与该地区国家的关系。此外，这期间中国与东盟的贸易额也创下新高。

报道称，不过，东南亚国家对于卷入美中权力之争仍持警惕态度——这种担忧更甚于对北京在该地区不断增加的存在的关切。

该智库最近发布的这份报告称，鉴于中国具有诸多天然优势，与其他大国相比，未来几年其在东南亚地区的存在及影响力将有所增加。这可能对该地区的外交和决策产生影响。

这份名为《中国在大流行病期间的东南亚外交》的报告指出：“大流行病这段时期为未来提供了广泛的经验教训。若下一场危机降临该地区，美国承受不起无动于衷带来的后果。”

报告指出，在这场大流行病期间，东盟与中国的贸易额大幅增长，该地区已成为中国第一大贸易伙伴。2020年，东盟取代欧盟成为中国第一大贸易伙伴，2021年亦是如此。

报告还根据定性及量化评估得出以下一些结论：在疫苗捐赠方面，中国自2020年底起处于领先地位，但大约在2021年底被美国反超；就对东南亚地区开展外国直接投资而言，中国大体上落后于美国和日本，但其正在加大对印尼、菲律宾和泰国的投资力度；虽然疫情导致旅行受限，但中国一直通过官员出访和电话交谈等方式持续开展高层外交活动。

据报道，该地区精英在疫情援助方面对中国的赞许度超过了对美国的赞许度。

报告强调，针对中国影响力日增、美中竞争更趋激烈的状况，东南亚地区的应对策略一直是保持中立，但“中国实力强大且在地理上十分接近，这一策略的可持续性远不确定”。

亚洲协会政策研究所的报告与新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院今年早些时候发布的民调结果相符。民调显示，近77%的受访者认为中国是该地区最具影响力的经济大国，54%的受访者认为中国是该地区最具影响力的政治及战略大国。

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