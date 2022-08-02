近日，美英澳三国向《不扩散核武器条约》第十次审议大会提交“三边安全伙伴关系”的工作文件，为自身开展核潜艇合作做辩解。美英澳三国为何置国际社会质疑和反对而不顾，执意这么做？美英澳核潜艇合作计划又将给地区安全局势乃至世界和平带来怎样的风险？中央广播电视总台特约评论员苏晓晖对此进行了解读。

美英澳核潜艇合作计划引发全球核扩散担忧

去年9月15日，美国、英国和澳大利亚三国宣布建立所谓三边安全伙伴关系，即“澳英美联盟”，美英两个拥有核武器国家将帮助澳大利亚海军建立核潜艇部队。这一举动引发全球关于核扩散的担忧。

2021年9月15日，美国、英国与澳大利亚三国发表联合声明，宣布建立所谓三边安全伙伴关系，在该框架下，美英将协助澳大利亚建造至少8艘核潜艇。为此，澳大利亚不惜中止了与法国的一份签约时价值500亿澳元（约合人民币2344亿元）的常规潜艇合同。对此，法国表示强烈不满，宣布召回驻美和驻澳大使。此后，法国政府多次指责美国“背后捅刀”，并表示要向澳大利亚方面进行索赔。

11月12日，在国际社会的一片反对声中，美英澳又签署《海军核动力信息交换协议》，正式允许澳大利亚获取美英机密核潜艇信息。

2022年3月7日，澳大利亚发表声明称，将在澳东海岸建造一个新的潜艇基地，用以停靠澳军未来的核潜艇，同时支持美英核潜艇定期访问。

4月5日，美英澳三国领导人发表关于三边安全伙伴关系实施进展的情况说明，称该框架下的核潜艇项目“已经取得多项进展”。

多国强烈反对美英澳核潜艇合作计划

对于美英澳三国的核潜艇合作计划，多个国家与国际组织表示强烈反对，指责这一行径严重违反《不扩散核武器条约》，并担忧这一计划将激起核军备竞赛的“链式反应”。

俄罗斯此前表示，美英澳此举是对国际核不扩散体系的严重冲击，并将对《新削减战略武器条约》、无核武器区建设造成严重消极影响。

包括印度尼西亚、马来西亚在内的东盟国家也反对这一计划，认为美英澳核潜艇合作项目严重损害区域性核不扩散机制，项目不仅涉及武器级核材料，还可能带来核污染风险，对南太平洋地区和东南亚构成现实安全威胁，严重损害《南太平洋无核区条约》精神，破坏东盟国家建立东南亚无核武器区的努力。

据此前中国军控与裁军协会与中核战略规划研究总院发布的一份研究报告显示，美英拟向澳大利亚未来8艘核潜艇转让的武器级高浓度铀多达1.6到2吨，可以用来制造64-80枚核武器。

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