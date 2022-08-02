新华社芝加哥8月1日电（记者徐静）美国肯塔基州东部地区连续多日暴雨引发洪水灾害。该州州长安迪·贝希尔1日说，洪灾造成的死亡人数已升至35人，其中包括4名儿童。

美国媒体当天援引贝希尔的话报道，目前仍有数百人下落不明，预计死亡人数还将增加。

据“全美停电信息网”数据，截至1日上午，肯塔基州仍有1.25万个家庭和企业用户断电。此外，部分受灾地区发生抢劫案件，导致这些地区7月30日开始实施宵禁。

据报道，肯塔基州7月31日和8月1日遭到新一轮暴雨袭击，使得受灾地区的救援工作变得复杂，部分受灾严重地区可能再次爆发山洪。

此前，贝希尔已宣布肯塔基州进入紧急状态，并动用国民警卫队前往受灾最严重地区。贝希尔表示受灾地区重建需要数年时间。邻近的西弗吉尼亚州以及弗吉尼亚州部分地区也遭遇洪灾。西弗吉尼亚州州长吉姆·贾斯蒂斯已宣布该州6个县进入紧急状态。

美国总统拜登7月29日宣布，由于肯塔基州出现洪水“重大灾害”，联邦政府将提供援助。白宫表示，联邦援助将支持肯塔基州遭受严重风暴、洪水、滑坡和泥石流灾害地区的赈灾恢复工作。此外，联邦紧急事务管理署还任命协调人，负责协调肯塔基州灾区联邦赈灾活动。

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