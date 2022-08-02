新华社日内瓦7月31日电 专访：美国应当正视自身存在的司法不公和侵犯人权问题——访美国人口贩卖受害者辛托娅·布朗

新华社记者陈俊侠 徐驰

曾经深受人权侵害的美国知名社会活动家辛托娅·布朗近日接受新华社记者视频专访时说，美国司法不公问题严重，存在贩卖人口等侵犯人权的犯罪事实。美国必须正视和解决这些问题。

布朗16岁时曾被判终身监禁，身陷囹圄15年，是美国人口贩卖、司法不公和监狱乱象的亲历者，其案件一度震惊美国。身为有色族裔的布朗曾是“问题少年”，16岁时从田纳西州一所未成年犯管教所出逃后流浪街头，遭到性侵，被卖给一名白人男性，她在保护自己时将其杀死。布朗主动报警自首后遭逮捕。警方逮捕了贩卖她的男子后，却很快将其释放。

布朗至今无法忘记在庭审过程中遭受的羞辱。她说：“整个过程中，我不仅被剥夺了尊严，更无力发声，没有人信我的话，就好像我的经历丝毫不重要，而我所说的一切都被用来对付我。在司法体系中，人口贩卖受害者不被理解、不被同情。”

布朗说，在监狱里，她花了10年才明白自己正是人口贩卖的受害者。15载铁窗生涯使她更加深刻地认识到美国社会根深蒂固的偏见和不公。她认为美国监狱系统存在一种系统性的罪恶，他们将人文关怀挂在嘴边，行动上却只为了牟取暴利，犯人成了监狱的摇钱树，本应由政府负责的基本社会服务一再被私营监狱侵蚀。监狱经常将犯人外包给私人公司从事各种劳动，犯人所获的报酬极低，甚至连生活必需品都负担不起。

布朗的案件曾在美国广受关注，许多知名人士都为她抱不平。由于名人和民间团体的声援，布朗服刑15年后获释。有感于美国司法不公的危害，她和丈夫建立了名为“正义、自由、慈善基金会”的非营利机构，为其他受害者提供援助。

布朗认为，监狱私有化的受益者是监狱管理者，他们获取了不菲的利润。他们只关心如何减少开支，却不顾犯人的安危。

“我曾经出现膝盖疼痛，争取了好几年才获准检查。他们为了省钱只给我冰和止痛药，导致我膝盖韧带断裂，不得不动手术，而手术拖延了两年才做。我现在帮助的一名囚犯子宫长了纤维瘤，监狱安排的手术却导致她二度受伤。”布朗说，“这种情况我见得太多了，他们只在乎利润，不在乎挽救生命。”

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