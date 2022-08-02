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相模湖水库建设死难者追悼会在日本举行

2022年08月02日08:37 | 来源：新华网
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　　新华社日本相模原8月1日电（记者郭丹　钞文）相模湖水库建设死难者联合追悼会7月31日在日本神奈川县相模湖交流中心举行。

　　来自日本、中国、朝鲜和韩国的官方人士以及相模湖水库周边地区的民众共200余人参加追悼活动，共同悼念为修建相模湖水库而死难的多国劳工。

　　中国驻日本大使馆政治处参赞聂佳在追悼仪式上表示，过去那场侵略战争给中国和亚洲人民带来深重灾难，强征劳工更是不能忘却的历史教训。今年是中日邦交正常化50周年，希望日方以举办此次追悼活动为契机，以史为鉴、面向未来，共促中日和平共处、世代友好。

　　追悼会上，民众献上向日葵，日本嘉宾表演了小提琴独奏，日本横滨中华学校表演了精彩的中国狮子舞和汉代袖舞。

　　几名来自东京的年轻人对记者说，“没想到距离东京如此近的地方竟然发生过这么一段不为人知的历史，史实决不能忘记”“今后将给更多人讲述这段历史”。

　　相模湖水库是日本第一个多用途人工湖，于1940年至1947年修建，现已成为神奈川县居民不可缺少的饮用水水库、发电站和休闲胜地。为修建相模湖水库，日本先后征用劳工360万人次。除朝鲜、韩国和日本劳工外，还有被侵华日军强掳到日本的近300名中国人。由于极其恶劣的劳动条件加上遭受非人欺凌，仅有姓名记载的死难劳工就达83人，其中包括28名中国劳工。日本有识之士1976年成立了“相模湖水库历史记录会”，以挖掘为修建这座水库而死难的多国劳工的史料。该记录会从1979年开始每年为这些死难劳工举行追悼活动。

(责编：燕勐、崔越)

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