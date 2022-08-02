新华社基辅8月1日电（记者李铭 李东旭）乌克兰基础设施部长亚历山大·库布拉科夫1日在社交媒体上证实，第一艘载有乌克兰粮食的货船当日早晨离开敖德萨港。

库布拉科夫表示，该船装载了2.6万吨玉米，将驶往黎巴嫩的黎波里港。另有16艘满载粮食的船只已在敖德萨港内等待出港。

库布拉科夫说：“畅通的港口将为乌经济提供至少10亿美元的外汇收入，并为农业部门明年的播种创造机会。”

土耳其、俄罗斯、乌克兰和联合国代表7月22日在土耳其最大城市伊斯坦布尔就从黑海港口外运农产品问题举行签署协议仪式。协议内容包括，在伊斯坦布尔建立联合协调中心并确保粮食运输安全，俄乌双方同意任何一方都不攻击运送农产品的船只，伊斯坦布尔联合协调中心将由各方指派代表对进出港口的船只进行联合管理，包括敖德萨港在内的3个乌克兰港口将开始向外运出粮食和化肥等。

乌克兰素有“欧洲粮仓”之称，是玉米和小麦出口大国。据报道，受俄乌冲突影响，现有超过2000万吨乌克兰谷物滞留在敖德萨港无法运出。乌克兰指责俄罗斯封锁港口，阻止乌方出口粮食。俄方否认干扰乌方出口，指责乌方在黑海水域布设大量水雷，危及航行安全。

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