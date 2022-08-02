李浩嘉

塔斯社日前报道称，根据德国天然气管道运营商Gascade数据，7月27日，受另一台涡轮机停止运行的影响，“北溪—1”管道的天然气供气量已降至最大运力的20%。“北溪—1”通气受阻，对严重依赖俄罗斯天然气的欧洲国家，如德国、意大利等国产生重大影响。

“北溪—1”通气一波三折

“北溪—1”东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国，是俄罗斯向欧洲输送天然气的主要管道，供应欧盟约40%的天然气，是国际能源格局中的重要一环。自今年6月以来，“北溪—1”因维修相关问题，通气受阻。

据俄新社报道，6月中旬，俄罗斯天然气工业有限公司（简称“俄气”）称，因西门子公司未及时向俄方交付送修的涡轮机等原因，俄气被迫将“北溪—1”的输气量减少近60%，从日均1.67亿立方米降至6700万立方米。当时西门子方面称，涡轮机被送到加拿大蒙特利尔维修，但受加拿大对俄制裁影响无法交还。

据加拿大《环球邮报》报道，加拿大自然资源部长乔纳森·威尔金森7月9日发表声明称，加拿大已同意将俄罗斯“北溪—1”天然气管道的一台涡轮机交给德国。

据俄罗斯《生意人报》披露，涡轮机原定于7月23日从德国经由芬兰发往俄罗斯，但因俄气缺乏必要文件没有成行。目前涡轮机仍在德国，如果俄气能够提供所有通关文件，涡轮机有望本周运往俄罗斯。

俄欧美加多方博弈

据路透社报道，美国国务院表示，美国支持加拿大将维修过的“北溪—1”天然气管道的涡轮机部件送回德国的决定，此举旨在确保能源持续流入欧洲，以应对俄乌冲突爆发后出现的天然气短缺。

“俄罗斯的核心诉求就是通过‘北溪—1’维修和通气问题，向西方对俄罗斯能源制裁政策施压，迫使欧洲在对俄罗斯能源制裁方面做出调整，从而缓解西方制裁对俄罗斯的压力。”中国人民大学欧洲问题研究中心执行主任闫瑾接受本报采访时指出，以德国为代表的欧洲国家，因对俄罗斯天然气需求难以替代，主张加拿大应尽快归还修理好的天然气管道涡轮机，并持续向加拿大施压。而乌克兰一再反对，认为返还涡轮机是向俄罗斯低头，破坏对俄制裁形势。“北溪—1”未来能否正常通气，取决于俄罗斯、欧洲、美国、加拿大多方博弈的结果。

欧洲面临多重困境

据美国有线电视新闻网报道，俄罗斯将“北溪—1”产能降至20%，在大西洋两岸引发恐慌，因为这可能导致即将到来的冬季出现严重天然气短缺。

闫瑾分析，在经济层面，德国等欧洲国家能源储备不足，在过冬燃气储备方面可能面临短缺难题。油气价格上涨还会加剧欧洲已经高企的通货膨胀，给经济的恢复发展带来更大困难。

在政治层面，德国若要彻底摆脱对俄罗斯的能源依赖，需重新审视德国的能源政策。在可再生能源难以快速替代化石能源的当下，因俄罗斯天然气供应减少，德国不得不重新审视其超前的新能源政策。这给德国社民党、绿党和自民党组成的二战后首个三党联合政府造成新的不确定性，甚至可能引发内部矛盾分歧。

在社会层面，面对高涨的能源价格、被压缩的能源用量、即将到来的寒冷冬天、不断攀升的通胀、困难的就业形势，德国等欧洲多国民众的不满情绪日趋上升，更倾向于在道义上支持乌克兰和维护自身利益之间寻找平衡点。未来，能源短缺有可能加剧一些欧洲国家政局动荡。

(责编：贾文婷、崔越)