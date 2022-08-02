新华社北京8月1日电 综合新华社驻外记者报道：“八一”建军节之际，我驻外使馆、使团举办活动庆祝中国人民解放军建军95周年。参加活动的外国人士高度评价中国人民解放军为维护世界和平与稳定所作突出贡献，表示愿进一步加深同中方交流合作。

老挝副总理兼国防部长占沙蒙高度评价老中两军交流合作成果，表示愿同中国军队一道筑牢老中命运共同体安全防线。老挝国防部副部长冯坎表示，老挝党政军警民历来高度重视和感谢中国给予老挝的无私帮助和鼎力支持。

埃塞俄比亚国防部长亚伯拉罕对中国人民解放军在全球和平与安全事务中发挥的重要作用表示赞赏，期待两国两军关系取得更大发展。埃塞国防军总参谋长贝哈努表示，埃塞和中国在国防和安全领域不断提升互信，持续深化关系，相信未来两国合作必将取得更加丰硕的成果。

坦桑尼亚国防与国民服务部部长塔克斯表示，坦方珍视坦中两国、两国人民之间的历史性友好关系，将继续致力于深化两国和两国军队亲密关系。

韩国国防部副部长申范澈说，韩中建交30年来，两国关系取得了世人瞩目的发展成就，相信未来30年的韩中关系必将得到进一步健康发展。韩方愿同中方开展交流与合作，增进彼此互信。

埃及国防部长助理哈立德·穆贾维尔转达了埃武装部队总司令、国防和军事生产部长穆罕默德·扎基对中国人民解放军建军95周年的热烈祝贺，对两军友好合作关系给予高度评价，希望两军继续加强合作，祝愿两军关系不断取得新发展。

黎巴嫩武装部队副参谋长纳西夫代表黎武装部队司令奥恩对中国人民解放军为维护黎安全稳定所作努力表示感谢，期待两军进一步深化务实合作。

我使馆、使团在庆祝活动上播放了中国参与联合国维和行动纪录片《为和平出征》，举办了《中国军队这十年》图片展。外国人士纷纷对中国军队为维护世界和平与稳定作出的突出贡献表示赞赏。

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