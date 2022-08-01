新华社杜尚别8月1日电 当地时间2022年8月1日，塔吉克斯坦议会上院议长鲁斯塔姆·埃莫马利在杜尚别会见国务委员兼外长王毅。

王毅首先转达了栗战书委员长的亲切问候，表示30年来，中塔克服种种挑战，经受了国际风云考验，成为命运与共的“铁杆”朋友和互利合作的战略伙伴。中方将一如既往支持塔维护主权安全和发展利益，支持塔走符合自身国情的成功发展道路，反对任何外部势力干涉塔内部事务，做塔方可以信任和依靠的好朋友、好伙伴。愿加强两国立法机构交往合作，深化治国理政经验交流，服务各自经济社会发展。

鲁斯塔姆·埃莫马利请王毅转达对栗战书委员长的诚挚问候，表示塔中是好邻居、好伙伴。建交30年来，双方始终相互信任、真诚友好、同舟共济。在两国元首指引下，塔中各领域合作取得突出成就，两国关系达到历史最高水平。塔衷心感谢中方为塔经济社会发展和改善民生给予的宝贵支持，特别是在塔抗疫最艰难时刻伸出援手，愿同中方携手将塔中关系提升至全新高度，更好造福两国人民。

鲁斯塔姆·埃莫马利说，塔始终将对华关系作为外交优先方向，率先支持习近平主席提出的“一带一路”重要倡议。期待两国立法机构开展密切交流互访，不断充实塔中全面战略伙伴关系内涵。希进一步提升双边贸易，扩大农产品对华出口，引进中国先进技术，欢迎更多中国企业来塔投资兴业。感谢中方多年帮助塔培养优秀人才，期待增加两国直航航班，便利人员往来。

王毅说，中塔是共建“一带一路”的先行者，两国务实合作成果丰硕。中国援塔标志性建筑在塔随处可见，中塔友好深入人心。中方愿深化两国基础设施、绿色能源、交通物流、信息通讯、数字经济等领域合作，助力塔加快工业化进程和自主发展。将鼓励更多中国企业参与新能源、太阳能合作，共建绿色丝绸之路。进一步深化中塔人文交流，夯实两国友好的民意基础。建好在塔鲁班工坊，助塔培养更多专业技术人才。

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