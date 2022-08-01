新华社杜尚别8月1日电 当地时间2022年8月1日，国务委员兼外长王毅在杜尚别同塔吉克斯坦外长穆赫里丁举行会谈。

王毅表示，建交30年来，中塔关系实现快速发展，创造了多个“第一”。双方率先签署共建“一带一路”合作文件，率先构建发展共同体和安全共同体，为推动构建人类命运共同体作出重要贡献。今年2月，习近平主席同拉赫蒙总统举行重要会晤，为中塔关系作出新的战略规划。中方愿同塔方一道，以建交30周年为契机，落实好两国元首重要共识，朝着构建中塔命运共同体的愿景和目标共同努力，为两国长期互利合作提供积极预期，为双边关系未来发展增添强劲动能。中方坚定支持塔方维护主权安全、领土完整，坚定支持塔走符合自身国情的发展振兴之路，在国际和地区事务中发挥更重要的作用。

穆赫里丁表示，塔中是好邻居好朋友好伙伴，两国始终和平共处、互利共赢，树立了国与国交往的典范。塔坚定支持中方维护核心利益，始终恪守一个中国原则。塔中发展战略高度契合，塔赞同对两国关系发展作出长远规划，欢迎并支持把建设中塔命运共同体作为共同努力的愿景和目标，双方可就此进一步商谈。

穆赫里丁说，塔钦佩中国脱贫攻坚和创新发展显著成就，期待借鉴中国成功经验，助力塔实现可持续发展，加快工业化进程。深化双方互联互通，扩大经贸投资合作，拓展产能、矿产、基础设施、电子商务、人工智能、农业、地方交流合作。感谢中方提供疫苗援助，希加强双方抗疫合作。塔中关系远远超越双边范畴，塔愿同中方加强联合国、上海合作组织等多边框架下的沟通协作，深化安全合作，共同维护地区和平安宁。

王毅表示，中塔各领域合作克服疫情挑战，取得新的进展。两国经贸额逆势增长，今年有望再创历史新高。双方要落实好已签署的中长期经贸合作规划，深化发展战略对接，加强产能、基础设施等合作，拓展数字经济、新能源、高科技等新兴领域合作。中方将继续积极推进援塔重点项目，办好中亚首个鲁班工坊，进口塔更多优质绿色农产品。继续根据塔需要提供疫苗援助，打造防疫安全屏障，建好中塔传统医学中心，加强传统医学合作。强化安全合作，提升防范风险能力，维护好共同的家园。

双方就深化中国+中亚五国合作交换意见，认为应推进优先领域合作，打造全方位、立体式、多维度的合作格局。

会谈后，双方签署了两国外交部合作文件，并共同出席塔吉克斯坦鲁班工坊场馆落成典礼和援塔新冠疫苗交接仪式。

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