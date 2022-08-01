新华社内罗毕7月31日电（记者白林 李卓群）由中国交通建设股份有限公司承建的肯尼亚首都内罗毕东环城路拓宽项目7月31日实现全线通车。

新建成的内罗毕东环城路与内罗毕南环、西环、北环以及内罗毕快速路共同构成内罗毕“一环一主干”的公路交通大骨架，为疏解内罗毕城市交通压力、促进城市高水平发展发挥着重要作用。

肯尼亚总统肯雅塔当天出席项目通车仪式时表示，这条道路在减少城市内部和环城通行时间、促进内罗毕都会区的连通性等方面发挥着重要作用。

据介绍，内罗毕东环城路原有两车道公路由中国路桥工程有限责任公司于2011年建成。项目建成后，沿线城镇快速发展。为进一步缓解交通拥堵，让环城路更好地服务当地人民，肯政府于2021年9月启动东环城路拓宽项目筹备工作。

内罗毕东环城路拓宽项目采用肯尼亚政府自有资金。项目于今年1月15日正式开工，将内罗毕东环城路原双向两车道拓宽为双向四至六车道，主线全长27公里，采用肯尼亚A级国道标准。项目通车后，沿线通行能力得到大幅提升，全程平均通行时间从90分钟降至30分钟。

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