人民网罗马7月31日电 （记者谢亚宏）2022“水立方杯·文化中国”中文歌曲大赛米兰赛区决赛日前举行，30名选手为夏日米兰带来了一场精彩纷呈的中国文化视听盛宴。

本次大赛分为青少组、成年组及留学生组，由7位音乐领域专业人士组成的评委会从音乐技巧、声音表现、舞台风格等方面进行了专业打分。经过激烈角逐，各级别获奖者相继诞生，他们将代表米兰赛区参加在北京举办的全球总决赛。

在赛后闭幕式上，驻米兰总领馆领事孟蕊致辞，她代表中国驻米兰总领馆和刘侃总领事，向比赛成功举办表示热烈祝贺，同时希望现场朋友们都能成为中意友好交流的民间使者，带动身边更多外国朋友学说中文，学唱中国歌，认识中国、了解中国。

据悉，本次大赛极大展现了华裔青少年的蓬勃朝气和华侨华人的爱国情怀，以及留学生们浓浓的思乡之心，也充分体现了“以歌传情，展现新时代中华儿女积极、乐观、自信的精神面貌；以赛为媒，营造友好、开放、包容的中外文化交流环境；以侨为桥，助力中外民心相通，共同用音乐期盼美好未来”的大赛宗旨。

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