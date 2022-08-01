人民网伦敦7月31日电 （记者邢雪）“海外中医情·中华文化行”中国-英国中医中心中医药文化推广活动暨英国兰维多利亚学院毕业典礼日前在英国曼彻斯特成功举办，英国社会各界喜爱中医和中国文化人士逾百出席。

中国驻英国大使馆文化处公使衔参赞于芃通过视频连线致辞，肯定了英国兰维多利亚学院及中英中医中心英方主席、英国兰维多利亚学院院长汤淑兰多年来在英国弘扬祖国传统医疗，对中医在英国及欧洲的发展作出的贡献。南京中医药大学国际处项目办主任葛友志、曼彻斯特博物馆藏品主任等均发来祝贺。

活动现场，英国兰维多利亚学院举办了疫情后的首场毕业典礼，还有学生表演了歌舞、朗诵等节目。汤淑兰表示，中医发挥了重要的文化交流作用，让英国人对中国文化有了更深的了解。

英国兰维多利亚学院1993年创建于英国曼彻斯特，致力于在英国、欧洲以及世界各国的教学和传播中医文化。2016年起，该校与南京中医药大学合作建立中国·英国中医中心，联合培养海外中医高等学历教育，吸引了来自美国、新加坡、法国、 德国、 瑞士、意大利、荷兰、爱尔兰等国的学生。

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