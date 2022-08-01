新华社德黑兰7月31日电（记者高文成）伊朗副外长兼伊朗核问题首席谈判代表巴盖里7月31日表示，伊朗愿再给美国一次在谈判中“展示诚意和负责任行事”的机会。

巴盖里当天在社交媒体上说，为尽快结束因美国单方面“非法”退出伊朗核问题全面协议造成“破坏性复杂局面”而进行的谈判，伊朗已向伊核协议其他相关方通报了对谈判“内容和形式”的想法。伊朗愿与伊核协议其他相关方、特别是恢复履约谈判协调员密切合作，再给美国一次“展示诚意和负责任行事”的机会。如果美国准备这样做，伊朗随时准备在短时间内结束谈判。

巴盖里此番表态被认为是伊朗对欧盟此前提出草案的回应。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利7月26日在英国《金融时报》撰文说，为促使美国和伊朗恢复履行伊核协议，欧盟提出一份新的草案文本并已转交美伊双方。美国国务院发言人普赖斯同日说，美方正在审阅欧盟提出的新草案，将直接向欧盟反馈意见。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

2021年4月起，伊朗与伊核协议其他相关方在奥地利首都维也纳举行多轮会谈，讨论美伊恢复履约问题。谈判今年3月以来暂停。在欧盟协调下，伊朗和美国6月底在卡塔尔首都多哈就恢复履行伊核协议举行间接谈判，但未取得进展。

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