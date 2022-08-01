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萨德尔支持者再闯伊拉克议会 百余人受伤

2022年08月01日08:46 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月31日电 伊拉克什叶派宗教领袖穆克塔达·萨德尔数以千计的支持者7月30日再次闯入国民议会。这些示威者与安全部队对峙，致伤至少125人。

　　萨德尔的支持者当天进入伊拉克首都巴格达戒备森严的“绿区”、即中央政府和外国使馆所在地，随后闯进议会。这是一周以来萨德尔的支持者第二次闯入议会。

2019年6月4日在伊拉克首都巴格达拍摄的“绿区”内的政府建筑。新华社发（哈利勒·达伍德摄）

　　法新社报道，数以千计示威者在通向“绿区”的一座桥聚集，他们拆除路障，试图闯入。示威者投掷石块，安全部队用高压水枪和催泪瓦斯驱散他们。伊拉克卫生部数据显示，至少100名示威者、25名安全部队成员受伤。

　　进入议会大楼以后，示威者挥舞伊拉克国旗和萨德尔的照片。一些示威者坐在议员的桌上，一些示威者四处走动，拍摄“占领”议会的场景。在议会大楼外，示威者搭起帐篷，甚至有“志愿者”送来餐食和瓶装水。

　　示威者27日首次闯入议会数小时后离开；但这次他们没有离开迹象。伊拉克通讯社援引“萨德尔运动”的一份声明报道，示威者将“静坐抗议”，直至收到新通知。

　　伊拉克议会议长穆罕默德·哈勒布西宣布，议会所有会议暂停。伊拉克看守政府总理穆斯塔法·卡迪米在电视讲话中敦促各政治派别避免局势恶化，“不要演变为冲突，确保伊拉克安全”，呼吁各方“坐下来谈判，达成协议”。

2010年7月19日，伊拉克什叶派“萨德尔运动”领导人穆克塔达·萨德尔在叙利亚首都大马士革举行记者会。新华社发（巴西姆摄）

　　联合国伊拉克援助团对局势持续升级表示担忧。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯的发言人30日在声明中说，秘书长呼吁各方跨越分歧、以“和平、包容的对话”组建政府，“这不能再耽误了”。

　　伊拉克去年10月举行议会选举，但总统和总理人选迄今未定，新政府尚未组建，陷入政治僵局。“萨德尔运动”在去年议会选举时成为议会最大派别。

　　按照伊拉克战后教派分权模式，总统由库尔德人担任，总理和议长分别由伊斯兰教什叶派和逊尼派人士执掌。在什叶派阵营中，萨德尔的政治对手、前总理努里·马利基所领导政党以及另外两个派别有意推选穆罕默德·苏丹尼为新总理，遭到萨德尔反对。“萨德尔运动”全体议员今年6月集体辞职。

　　法新社报道分析，萨德尔的支持者两度闯进议会，意在向其政治对手施压。（包雪琳）

(责编：燕勐、崔越)

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