据新华社联合国7月29日电 联合国安理会29日举行会议，以10赞成、5弃权表决通过了法国提出的关于中非共和国制裁问题的第2588号决议。中国常驻联合国副代表戴兵出席会议，在表决中投了弃权票，并就中方投票立场作解释性发言。

戴兵表示，安理会2013年起对中非共和国实施全面武器禁运，相关措施在当时条件下对遏制中非形势恶化、控制武器扩散发挥了重要作用。近年来，伴随中非政治进程取得积极进展，安全形势不断好转，武器禁运措施越来越不适应形势发展的需要，不但无法阻止叛军获得武器，反而对中非政府加强安全能力建设形成了制约。

戴兵强调，过去20多年里，安理会制裁机制呈扩张趋势，造成的人道民生负面影响不容忽视，越来越多地干扰了普通民众和当事国经济社会活动。苏丹、南苏丹、索马里、刚果（金）等非洲国家近年来纷纷提出解除武器禁运等制裁措施，认为这些措施对他们提升安全能力造成负面影响。他们的合理诉求得到非洲国家广泛支持，但在安理会仍然面临较大的阻力。安理会制裁和武器禁运措施不应该是无限期的。安理会有关成员应重视非洲国家的合理关切和诉求，在此次调整对中非武器禁运的基础上，以最大的紧迫感采取行动，全面审查现有对非洲国家的制裁机制，及时调整和取消不适应形势需要的制裁措施。

《 人民日报 》（ 2022年08月01日 16 版）

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