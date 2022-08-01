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中老“和平列车—2022”人道主义医学救援联合演习结束

2022年08月01日05:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报7月31日电  （记者孙广勇）为期10天的中国老挝“和平列车—2022”人道主义医学救援联合演习暨医疗服务活动日前结束，闭幕仪式7月28日在老挝首都万象举行，老挝国防部副部长冯坎向中国军队10名医疗队代表授予“友谊奖章”。

　　自7月19日进驻老挝以来，中国军队“和平列车”医疗队与老挝人民军卫勤分队密切协作配合，重点围绕联合指挥、联合伤员收治、联合传染病防控等10个课目组织了医学救援联合演习。其间，中国人民解放军还向老挝人民军捐赠了核酸检测设备和试剂、口罩等防护物资。

　　在7月26日转入医疗服务阶段后，中国军医专家组积极与老军103医院开展座谈交流、学术讲座和新冠疫情防控宣教。针对老挝军民的常见病、多发病相关情况，医疗队安排多科室专家开展义诊。老挝人民军103医院院长沙翁赛表示，中方专家在讲座中从基础技术讲到临床应用，详细的传授和耐心的答疑给103医院官兵留下深刻印象，老方医务人员十分珍惜与中方专家进行深层次、全方位学习交流的机会。

　　中方指导协调组组长、中央军委后勤保障部卫生局副局长陈春明表示，这次活动是中老两军在卫勤领域的又一次深入合作和实践探索，不仅提升了两军联合应急救援能力，更加深了两军互信合作的友好情谊，对进一步打通卫勤交流新链路、搭建合作共赢新平台具有里程碑意义。

　　老挝人民军总后勤部部长坎佩在致辞中表示，通过此次活动，老中两军不仅提升了卫勤方面的专业能力，更进一步增强了双方传统友好合作关系，相信未来双方能在此次活动成功举办的基础上开展规模更大、内容更广的合作交流。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月01日 03 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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