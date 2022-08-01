本报记者 谢佳宁

中国国家统计局日前公布数据显示，上半年中国国内生产总值同比增长2.5%，全国居民人均可支配收入同比名义增长4.7%。对此，古巴国际政治研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多在接受本报记者采访时表示，当前国际局势复杂多变，新冠肺炎疫情反复延宕，世界经济下行压力进一步增大。在此背景下，中国宏观经济治理取得积极成效，“中国经济的表现从未让人失望”。

爱德华多说，近几年中国采取了有力、有度、有效的宏观调控政策，推动经济高质量发展。面对疫情挑战，通过强化政策引导，发挥市场作用，中国稳住了经济大盘，并推动经济朝着高质量发展方向不断迈进，“中国经济具有蓬勃生机和巨大潜力”。

“中国人均国内生产总值已经突破1万美元，有超过4亿中等收入群体，未来规模还在持续扩增。超大规模市场赋予中国经济更强抵御外部风险能力，经济形势整体向好。古巴十分看好中国市场，期待双方进一步加强合作，实现优势互补、互利共赢。”爱德华多表示，古巴政府正致力于扩大对华出口，推动出口产品多元化，并通过电商平台，把蜂蜜、水果罐头等古巴特色产品介绍给中国广大消费者。他认为，中国市场大，电商发展成熟，古巴产品通过电商平台进入中国市场是一种很好的模式，电商合作将扩大古中两国经济合作的广度和深度。

古巴一直非常重视对生物技术和生物制药等前沿科技领域的研发投入。近年来，中古双方30多个生物技术合作项目加快推进，古巴一些生物科技产品相继在中国上市。“这为两国未来在相关领域合作打下坚实基础。”爱德华多表示，古巴业界正探讨将旅游业和健康产业结合起来，在中国市场加大对古巴健康旅游业的推广力度。

“中小微企业对国家经济非常重要，这些企业参与生产网络和价值链十分必要。古巴在大力推动中小微企业发展，古中加强相关领域交流对话，有助于古巴企业学习借鉴中国电子商务的发展经验，让古巴产品更加国际化，在国际市场上更具竞争力。”爱德华多说。

爱德华多表示，在全球产业链供应链中，中国发挥着“压舱石”作用。中国经济形势长期向好，将进一步提升中国在全球经济复苏中的引擎作用。“中国持续扩大开放，践行真正的多边主义，与全球经济的联系更加紧密，必将为全球经济带来更多利好消息。”

《 人民日报 》（ 2022年08月01日 03 版）

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