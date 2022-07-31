新华社北京7月31日电 题：元首沟通交流坦诚深入 期待中美发挥引领作用——多国人士热议中美元首通电话

新华社记者

国家主席习近平28日晚应约同美国总统拜登通电话。两国元首就中美关系以及双方关心的问题进行了坦率沟通和交流。

多国人士接受新华社记者采访时表示，此次中美元首通话坦诚深入。面对变乱交织的世界，国际社会期待中美两国发挥引领作用，维护世界和平安全，促进全球发展繁荣。在台湾问题上，美方应该言行一致恪守一个中国原则，履行中美三个联合公报。

元首直接通话对两国关系发展十分有益

美国前驻华大使马克斯·鲍卡斯评论说，中美两国元首直接通话对两国关系发展十分有益。双方领导层交流越多，两国就越有可能找到彼此相处之道。

新加坡时政评论员翁德生认为中美元首坦诚深入沟通非常重要。他表示，中美可协调的空间很大，能合作的领域也很广阔。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯说，中美元首通话向世界发出积极信号，表明中美作为两个重要大国，有可能为人类共同利益而协同发展。他期待中美两国加强协调，助力全球繁荣发展。

菲律宾智库亚洲太平洋协进基金会国际关系研究员卢西奥·皮特洛指出，中美元首通话传递积极信号，即中美重视两国关系对全球发展的影响，希望通过沟通和对话管控分歧，维护世界和平与稳定。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱注意到，中美元首通电话正值全球紧张局势加剧和世界经济下行压力增大之时，双方最高层进行接触沟通本身就具有重大意义。

奥努纳伊朱还说，美国将中国视为战略竞争对手是错误的，很容易向两国民众和世界其他国家发出错误信号。作为世界上最重要的双边关系之一，中美寻找并扩大共同利益，不仅可以更好解决两国之间的问题，也有助于解决世界其他问题。

中美发挥引领作用，有助于解决世界面对的问题

法国中国问题专家莱娅·贝西说，从这次通话中，可以看到习近平主席坚持从全球共同福祉出发，寻找中美两国间问题的解决方案。

她指出，在全球宏观经济层面，中美两国间的协调和对话至关重要。美方不应搞经济脱钩，双方贸易关系应更加紧密，实现合作共赢。

林斯表示期待中美两国发挥引领作用。他说，贫困和社会不平等是世界各国的共同敌人。中美加强协调、发挥引领作用，有助于解决全人类共同面对的问题，增进各国人民福祉。

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔说，我们希望中美在众多领域保持沟通，助力世界经济走出滞胀，摆脱衰退风险。

阿德希尔表示，很高兴看到两国领导人就当前各类问题进行坦诚深入交流，中美关系如果回归正常发展轨道将对世界有利，发展中国家希望看到中美关系积极发展。

埃及苏伊士运河大学政治学教授贾迈勒·扎赫兰希望美国在应对全球经济困局时展现更多诚意。他说，中美两国应通过合作来应对经济滞胀。人们期待中美发挥引领作用，改变世界很多地方的不确定状态和经济、政治混乱。

除经济挑战外，新冠疫情、地区热点问题等也离不开中美合作应对。奥努纳伊朱认为中美两国肩负重要职责。他敦促美国重新调整同中国的关系，发挥负责任大国作用。

韩国韩中城市友好协会会长权起植说，消除中美分歧是妥善解决当前各种国际问题的捷径。只有中美坚持走合作道路，才能促进国际安全合作、助力全球早日克服疫情挑战、摆脱经济停滞的阴霾，让世界继续朝着稳定繁荣的方向前进。

美方应恪守一个中国原则

阿德希尔表示，台湾问题一直是中美关系中最重要最敏感的问题，美国一直企图利用台湾问题来制衡中国。毫无疑问，台湾是中国领土不可分割的一部分，这一点美方非常清楚。美方应该尊重中方核心利益和重大关切。

贝西历数近期美国在台湾问题上的挑衅行径，指出美国试图破坏中国统一，制造地区的不稳定局面，甚至发动舆论战攻击中国是极其错误的。她说，美国的做法极其危险，美方应恪守一个中国原则。

谈及美国频频在台湾问题上打擦边球试探中方底线，奥努纳伊朱直言，美国应在台湾问题上放弃所谓“战略模糊”，应言行一致，不要制造麻烦。

权起植说，“民意不可违，玩火必自焚”是中方对破坏一个中国原则的外部势力的坚决警告。美国应终止破坏一个中国原则的对台军售，应停止制造台海紧张局势的军事行动，应履行中美三个联合公报。

翁德生同样注意到中方就台湾问题对美方“玩火必自焚”的警告。他指出，这一明确警告向美国再次表明中国维护国家主权和领土完整的坚定意志。我们希望美国能言行一致，不要试探中国的红线。

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