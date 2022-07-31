国家主席习近平7月28日晚应约同美国总统拜登通电话。两国元首就中美关系以及双方关心的问题进行了坦率沟通和交流。两国元首认为，这次通话坦诚深入，同意保持联系，责成双方工作团队为此继续沟通合作。接受本报记者采访的国际人士表示，面对变乱交织的世界，中美两国释放通过对话妥善管控分歧的积极信号，有助于维护世界和平安全、推动全球经济复苏。

美国卡特中心中国项目主任刘亚伟认为，中美两国元首此次通话，表明两国高层对保持沟通的高度重视。国际社会期待中美两国在维护世界和平安全、促进全球发展繁荣等方面发挥引领作用，这次通话是对这一期待的积极回应。

“中美两国元首通话说明两国间的互动是畅通的。”捷克科学院全球化研究中心主任马雷克·赫鲁贝克说：“中美管控好分歧，保持经常性沟通，并承担起大国所担负的国际责任，可以引领全球有效应对当前各种危机。”

日本国立山口大学名誉教授纐缬厚表示：“中美两国元首通话的重要意义在于，中美加强沟通合作不仅有利于两国，也有利于世界。”

印度德里大学教授阿西表示，中美元首通话进行坦诚沟通与交流非常必要，两国采取具体措施管控分歧，可以在最大程度上维护世界稳定。

“如果美国能够积极响应习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议，我认为世界上很多问题都可以得到解决。”国际智库席勒研究所主席兼创始人黑尔佳·策普·拉鲁什表示，希望美中两国通过不断沟通和交流创造一种处理国际关系的新范式。

巴基斯坦参议院国防委员会主席穆沙希德·侯赛因表示，期待两国元首通话后，中美两国各层级对话与合作逐步开展，为全球和平安全与发展繁荣作出新的贡献。

“习近平主席在中美元首通话中说，当前全球经济形势充满挑战。中美应该就宏观经济政策协调、维护全球产业链供应链稳定、保障全球能源和粮食安全等重大问题保持沟通。这番话意味深长，展现了中国领导人的智慧和担当。”韩国韩中全球协会会长禹守根表示：“在当今复杂动荡的国际局势下，中美两国关系健康稳定发展至关重要。”

尼日利亚国际关系观察协会主席奥维·拉克姆法表示，当前全球经济形势充满挑战，美国和中国是世界前两大经济体，国际社会期待中美两国领导人通过对话管控分歧，在应对世界经济衰退、维护地区安全方面发挥引领作用。

“两国元首进行了坦诚的交流，同意保持联系，这为全球经济复苏注入信心。”希腊欧洲与外交政策基金会中国问题研究员乔治·佐戈普洛斯表示：“中美两个大国元首进行沟通，有助于增进两国相互理解，也有助于世界经济的复苏和发展。”

“中美可以在很多领域进行合作，比如在气候变化、公共卫生、缉毒和能源等领域展开具体务实的合作。”刘亚伟表示，希望双方工作团队能按照两国领导人此次通话达成的共识，积极落实有关事项。

美国海伦·福斯特·斯诺基金会主席亚当·福斯特表示，美中元首通话并找到两国可以合作的领域是非常重要的，希望美中两国政府之间进行更多对话，两国人民继续深化相互了解和交往。

“习近平主席在通话中就台湾问题表达坚定立场，体现了负责任大国领导人的担当，受到国际社会的广泛关注。”埃及外事委员会委员、《金字塔报》专栏作家贾巴拉表示，习近平主席的阐述警告美方在台海问题上避免误判，有助于中美双方妥善管控分歧。

“台湾是中国领土的一部分，这是不争的事实。”泰国皇家理工大学科创文化学院院长元德表示，中美元首在台湾问题上进行有效沟通，对整个亚太地区的和平稳定尤为重要。地区国家渴望和平，因为和平是发展的基础。

菲律宾《亚洲商业周刊》总编辑安东尼·洛佩斯表示，美国总统拜登重申，美国的一个中国政策没有改变也不会改变，美方不支持台湾“独立”。美方如能恪守承诺，将有助于中美两国有效管控分歧，这对维护地区和平和稳定至关重要。

阿根廷布宜诺斯艾利斯新闻工作者联合会主席莉迪亚·法卡莱表示，相信两国元首此次通话能够为稳定当前地区形势发挥积极作用。

“中美都是具有世界影响力的大国，在当前复杂的国际形势下，两国元首通话有利于加强战略沟通。”尼泊尔中国学会主席马萨姆·欧哈表示，“和平与发展永远都是全人类的共同愿景。国际社会十分关注中美关系的走向，中美关系保持稳定有利于世界和平。”

（本报北京、华盛顿、华沙、东京、曼谷、伊斯兰堡、罗马、首尔、开罗、布宜诺斯艾利斯7月30日电 记者高石、张博岚、苑基荣、莫凯亮、姜宣、李志伟、于洋、岳林炜、赵益普、程是颉、谢亚宏、马菲、黄培昭、姚明峰）

《 人民日报 》（ 2022年07月31日 03 版）

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