新华社吉尔吉斯斯坦乔尔蓬阿塔7月30日电（记者吴建武）当地时间2022年7月30日，国务委员兼外长王毅在乔尔蓬阿塔同吉尔吉斯斯坦外长库鲁巴耶夫举行会谈。

王毅说，今年是中吉建交30周年，具有承前启后的重要意义。30年来，中吉关系经受了各种风险挑战，传统友好历久弥坚，务实合作成果丰硕，给两国人民带来重要福祉。特别是双方在涉及彼此核心利益的重大问题上始终坚定站在一起，巩固了双边关系的政治基础，增进了彼此的相互信任，充分展现了全面战略伙伴关系的核心要义。两国已经成为名副其实的好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟。

王毅表示，中方始终将吉作为周边外交的重要伙伴，将一如既往坚定支持吉为维护国家主权、安全和社会稳定所采取的各项举措，坚决反对外部势力干涉吉内部事务。愿同吉方一道，以两国元首今年成功会晤的重要共识为遵循，以建交30周年为契机，以共建“一带一路”为主线，朝着打造中吉命运共同体的愿景和目标，深化互利合作，弘扬传统友好，推动中吉全面战略伙伴关系迈上新台阶。

库鲁巴耶夫说，建交30年来，吉中开展高水平协作，将两国关系提升至全面战略伙伴关系，巩固了睦邻友好，为深化互利合作打下坚实基础。双方携手落实两国元首的重要共识，已取得扎实成果。吉方将对华关系视为外交优先方向，在所有涉华关键议题上毫无保留地坚定支持中方的正当立场。没有任何政治分歧可以阻碍吉中全方位合作，吉方完全赞同打造吉中命运共同体。

库鲁巴耶夫表示，吉方期盼加快推进中吉乌铁路项目，欢迎中方专家抵吉开展踏勘工作。愿同中方加快实施新北南公路、比什凯克市政路网改造等重点项目。希望简化双方口岸通关手续，增开两国航班，使更多吉留学生返华复学。感谢中方在吉设立鲁班工坊，欢迎中国企业来吉投资兴业，助吉打造中亚电商物流中心。

王毅表示，此次出访，中方感受到吉乌两国对中吉乌铁路项目的高度重视和殷切期待，将共同加快推进这一重要项目。今年中吉经贸往来逆势增长，已超过疫情前水平，中方愿进口更多吉绿色、优质农畜产品。双方应稳步推进务实合作，打造新能源、生态农业、电子商务、跨境物流等新合作亮点，共建“绿色丝绸之路”“数字丝绸之路”。愿有序增加直航频次，进一步提升口岸过货效率，将为吉留学生返华复学提供便利。推进鲁班工坊建设，扩大两国医疗卫生合作。

双方对中吉在国际和地区事务中的高效协作表示满意。库鲁巴耶夫表示，吉方高度评价习近平主席提出的构建人类命运共同体重要理念，赞同打造周边国家命运共同体。高度赞赏并愿积极参与全球发展倡议和全球安全倡议。

双方就加强中国+中亚五国合作机制交换意见，认为可重点推进交通、经贸、投资与产业、农业、能源、海关、人文等优先领域合作，打造全方位、立体式、多维度的次区域合作格局。

会谈结束后，两国外长共同会见记者。

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