新华社吉尔吉斯斯坦乔尔蓬阿塔7月30日电（记者吴建武）当地时间2022年7月30日，国务委员兼外长王毅在乔尔蓬阿塔与吉尔吉斯斯坦外长库鲁巴耶夫举行会谈后共同会见记者。

王毅表示，中吉关系历经风雨考验，走过了不平凡历程。在两国元首战略引领下，两国已成为名副其实的好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟。两国之间没有任何重大分歧和悬而未决的问题，双方要弘扬的是友好、友好、再友好，要努力的是合作、合作、再合作。站在新的历史起点，中方愿同吉方以建交30周年为契机，携手努力，开辟两国合作更加光明的未来，更多造福中吉人民。王毅介绍了双方达成的一系列共识。

双方都认为，应将中吉全面战略伙伴关系推向更高水平。着眼今后30年中吉关系发展，确定打造中吉命运共同体，为构建更加紧密的中国－中亚命运共同体和人类命运共同体作出两国积极贡献。

双方都认为，面对当前复杂的地区国际挑战，应加快落实习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议，共同促进中亚的稳定和发展，共同反对在地区制造动荡和分裂，共同坚持真正的多边主义，共同维护好国际关系基本准则，同国际社会一道，团结应对全球性挑战。

双方都同意，进一步加强两国战略协作。继续坚定支持对方维护主权、安全和发展利益，坚定支持彼此走符合本国国情的发展道路，坚决反对任何外部势力干涉两国内部事务。

双方一致决定，加快高质量共建“一带一路”。双方认为，中吉乌铁路是地区互联互通的战略性工程，启动这一重要项目的时机和条件已渐成熟。中方首批专家团队近日已抵吉，开始铁路的踏勘工作，建设中吉乌铁路的进程已经开启。双方还将加快推进水渠、区域和市政路网等吉重大和民生项目，增开新的边境口岸，便利人员和货物顺畅往来。培育生态农业、电子商务、跨境支付、绿色能源等新增长点，打造“绿色丝绸之路”，构建共同发展的新格局。

双方一致同意，大力弘扬中吉世代友好。中方将尽快在吉建成鲁班工坊，为吉发展培养更多优秀职业技术人才。早日互设文化中心，增进民心相通，夯实两国友好的社会和民意基础。

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