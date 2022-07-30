新华社联合国7月29日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽29日在安理会乌克兰问题公开会上表示，各国要秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，重视彼此合理安全关切，构建均衡、有效、可持续的全球和地区安全架构，共同维护世界和平。他同时强调恪守联合国宪章的重要性，表示遵守联合国宪章宗旨和原则不能采用双重标准。

耿爽说，乌克兰危机表明，各国安全不可分割，只有重视别人的安全，维护大家的安全，才能真正实现自己的安全。将本国安全凌驾于别国安全之上，图谋强化军事集团，建立绝对优势，甚至按照自己的标准塑造别国周边环境，只会引发冲突对抗、分裂国际社会，也只会让自己更不安全。

耿爽强调，乌克兰危机表明，世界百年未有之大变局正加速演进，在战争和疫情交织冲击下，世界面临越来越多的不稳定性和不确定性。在充满变化和挑战的时代，没有哪个国家能够独自应对，也没有哪个国家能够独善其身。在国际社会最需要团结合作、共克时艰的时候，固守冷战思维和集团政治，推行脱钩断链和“小院高墙”，把经贸往来政治化、工具化、武器化，胁迫其他国家选边站队，刻意制造分裂和对抗，是极不负责任和极其危险的举动。国际社会对当前这股逆流要高度警惕，共同抵制。国际社会决不能让乌克兰危机拉开“新冷战”的序幕，决不能重蹈历史覆辙，决不能让人类社会再次经历惨不堪言之战祸。

谈及恪守联合国宪章的重要性，耿爽说，乌克兰危机表明，只有恪守联合国宪章宗旨和原则，各国才能享有和平与发展，任何背离只会带来冲突与不安。作为当今国际秩序的法律基石，联合国宪章的作用不可替代，地位不可撼动。遵守宪章宗旨和原则应当一以贯之，言行合一，不能说一套做一套，更不能采用双重标准，搞选择性适用。

他特别指出，个别国家在乌克兰问题上一再强调主权原则，但在台湾问题上却不断挑战中国主权，甚至蓄意在台海制造紧张局势，这是对宪章宗旨和原则的亵渎和侵害。中方一贯尊重他国主权，当然也希望自身主权得到他国尊重。中方维护国家主权的意志坚定不移、坚如磐石，任何人都不要低估14亿多中国人民捍卫国家主权和领土完整的决心和能力。希望有关国家看清楚这一点，不要玩火自焚。

耿爽表示，中方对上周俄罗斯、乌克兰、土耳其、联合国达成黑海港口农产品外运协议以及俄罗斯和联合国签署俄罗斯粮食化肥出口协议表示欢迎，对联合国秘书长古特雷斯和有关各方发挥的积极作用表示赞赏。两个协议的签署表明，只要作出不懈努力，当事方仍有通过协商解决问题的可能。中方对俄罗斯、乌克兰超越政治分歧、开展建设性接触感到鼓舞。希望双方继续保持对话沟通，争取早日重返外交谈判，尽快实现停火止战。

耿爽强调，今年2月乌克兰危机爆发以来，中方始终本着客观公正态度，从乌克兰问题的历史经纬和是非曲直出发，站在和平一边，站在人道一边，呼吁停火止战，推动局势降温，积极劝和促谈，施以人道援手。中方以负责任的方式为降低危机的外溢影响、缓解危机对全球产业链供应链的冲击作出努力，并将继续为稳定国际贸易和世界经济秩序发挥积极和建设性作用。

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