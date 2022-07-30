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中国第八批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营组织综合防卫演练

2022年07月30日09:15 | 来源：新华网
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新华社内罗毕7月29日电（郭磊 臧雅麒）朱巴消息：针对南苏丹社会安全问题及近期在刚果（金）东部地区发生的针对联合国刚果（金）稳定特派团的抗议示威活动，中国第八批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营于日前组织UN HOUSE（联合国之家）综合防卫演练，以应对可能出现的难民涌入、营门遇袭、暴恐威胁等突发情况。

据步兵营介绍，警戒分队穿戴战斗装具，按照方案编组，迅速前出，占领重要目标。演练现场，百人防暴队携带器材，赶赴营门遇袭现场，呈“一字”队形排开，采取喊话劝阻驱离、武器威慑升级、人群控制驱散等行动方法，消除安全威胁，全面掌控态势。

此次演练区分联合国之家警戒防卫、防流民涌入、应对暴恐袭击、伤员后送4个内容，涉及参演要素多，情况处置要求高，全方位检验了我分队应急处突能力，为维护联合国之家周边稳定，确保流民所安全打下坚实基础。

据了解，该营自去年12月份部署到南苏丹朱巴任务区以来，全面修缮改进营区安全防卫硬件设施，结合任务区态势变化，常态随机组织应急处突防卫演练，注重提高官兵战备意识，时刻保持戒备状态。截至目前，已形成联合国之家综合防卫等各类方案预案，确保顺利完成联合国授权任务。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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