新华社芝加哥7月29日电（记者徐静）美国肯塔基州东部地区因连续多日暴雨引发洪水灾害。该州州长安迪·贝希尔29日证实，洪灾造成的死亡人数上升至16人。总统拜登同日宣布联邦政府将向肯塔基州提供援助。

美国媒体29日援引贝希尔的话报道，由于一些人下落不明，预计死亡人数还将增加。

邻近的西弗吉尼亚州以及弗吉尼亚州部分地区也遭遇洪灾。据“全美停电信息网”数据，截至29日，洪水已导致肯塔基州东部、西弗吉尼亚州以及弗吉尼亚州部分地区超过3.3万个家庭和企业用户断电，其中大部分断电用户在肯塔基州。

贝希尔已宣布肯塔基州进入紧急状态，并动用国民警卫队前往受灾最严重地区。肯塔基州已开放3个州立公园安置失去房屋的民众。西弗吉尼亚州州长吉姆·贾斯蒂斯宣布该州6个县进入紧急状态。

拜登29日宣布，由于肯塔基州出现洪水“重大灾害”，联邦政府将提供援助。白宫表示，联邦援助将支持肯塔基州遭受严重风暴、洪水、滑坡和泥石流灾害地区的赈灾恢复工作。此外，联邦紧急事务管理署还任命协调人，负责协调肯塔基州灾区联邦赈灾活动。

据美国国家气象局发布的预警，肯塔基州、西弗吉尼亚州和弗吉尼亚州部分地区本周末可能仍有暴雨来袭。（参与记者：孙丁）

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