新华社布加勒斯特7月29日电（记者林惠芬）正在罗马尼亚访问的摩尔多瓦总统桑杜29日在布加勒斯特说，摩希望能尽快从罗马尼亚购买天然气。

桑杜当天在与罗马尼亚总统约翰尼斯会晤后举行的联合记者会上说，除乌克兰外，摩尔多瓦是俄乌冲突中受冲击最大的国家。摩尔多瓦急需尽快从罗马尼亚购买天然气，这对于“确保人民不会在冬天挨冻并保持社会稳定至关重要”。她说，从收入支出来看，摩尔多瓦民众的能源支出在欧洲最高。摩尔多瓦正在努力寻求减少能源消耗的办法，“我们希望今年冬天用重油、煤或者木材来取代天然气”。

约翰尼斯在记者会上承诺，罗马尼亚不会放弃摩尔多瓦，“我们将为出现的任何状况寻找解决办法”。

约翰尼斯说，他与桑杜会晤时主要就摩尔多瓦的能源安全问题进行了讨论，包括从罗马尼亚东北部雅西经由摩尔多瓦西部温盖尼抵达摩首都基希讷乌的天然气管道在摩能源安全架构中的重要意义及其潜力等。两国总统一致认为，罗摩电网互联具有重要战略意义，两国将采取果断措施以实现两国电网互联。

据报道，今年3月，摩尔多瓦和乌克兰与欧洲电网实现互联。

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