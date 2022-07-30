新华社雅温得7月29日电（记者罗毓）喀麦隆南部大区克里比市29日举行克里比-罗拉贝高速公路通车仪式，标志着喀首条采用中国标准设计建造的高速公路正式投入运营。

喀麦隆公共工程部长朱梅西当天在通车仪式上说，该高速公路连通克里比深水港和整个喀麦隆，方便人员往来和物资运输。这个项目“犹如一颗发展的明珠”，将促进喀麦隆的工业化进程。

喀财政部长莫塔泽说，喀中一直保持友好关系，中国港湾工程有限责任公司承建的这条高速公路是喀中密切合作的成果之一。

据中国港湾中非区域管理中心副总经理张文丰介绍，克里比-罗拉贝高速公路全长约38.5公里，双向6车道，设计时速110公里。此外，公路沿线设互通式立交2座、分离式立交3座、主线收费站1座和匝道收费站1座。该项目于2014年12月正式开工，2021年9月完工。

2018年，中国港湾建设并参与运营的克里比深水港一期项目正式投入使用，已成为促进喀麦隆经济增长的重要基础设施，并辐射中非共和国和乍得等内陆国。张文丰说，克里比-罗拉贝高速公路的通车是突破当地经济发展瓶颈的关键步骤，将改善当地营商环境、创造就业。

据介绍，中国港湾已组建项目运营公司，将独立运营该高速公路30年。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)