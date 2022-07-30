本报记者 王 莉 易舒冉 黄炜鑫 陈海琪

7月26日，由中国人权研究会和中国人权发展基金会共同主办的“2022·北京人权论坛”在北京举行，来自近70个国家以及联合国等国际组织的高级官员、专家学者和驻华使节代表等近200人出席论坛。与会嘉宾围绕“公平公正合理包容：携手推动人权事业发展”主题，进行了热烈深入的研讨，为推动全球人权事业发展交流有益经验、共商合作大计、贡献思想智慧。

“中国将人权真正落实到人民的生活中”

作为世界上最大的发展中国家，中国始终坚持人民至上，坚持将人权的普遍性原则与本国实际相结合，大力推动经济社会发展，持续加强人权的法治保障，有效地增进了全体人民的各项权利，成功走出一条符合中国国情的人权发展道路，受到与会嘉宾的充分肯定。

“中国将人权真正落实到人民的生活中，实现了城乡低保、全民医保，还促进教育公平，消除绝对贫困。”葡萄牙智库“中国观察”主席鲁伊·洛里多表示，中国政府将人民福祉放在首位并统筹兼顾不同类别的人权，为全球人权事业的发展提供了借鉴。

泰国泰中“一带一路”研究中心主任威伦·披差翁帕迪在中国工作生活多年，中国经济社会的高质量发展、人民生活水平的显著提升给他留下深刻印象。“对于发展中国家来说，生存权、发展权是首要人权。中国努力让人民过上幸福生活，这是保障人权的最好证明。中国领导人说，人权保障没有最好，只有更好。这表明了中国不断推进人权建设的决心和信心。”披差翁帕迪说。

西班牙ESADE商学院教授、“与中国对话”项目负责人苏傲古结合自己的亲身经历，分享了对中国人权事业的看法。他说：“我的一些朋友生活在中国的城市和农村，几十年来，他们的生活水平有了显著提高。2017年，我在河北省一个贫困村采访当地农民与政府官员，他们自信、勤奋。现在村庄已经脱贫了。”苏傲古表示，中国人权事业的发展意义重大，为各国促进人权事业进步带来启示。

“中国人口众多，减贫并非易事，但中国交出了超乎想象的答卷。中国的减贫工作值得赞赏，这是对世界人权事业作出的重要贡献。”巴基斯坦《每日团结报》总编塔希尔·法鲁克说。

阿根廷战略研究所所长豪尔赫·卡斯特罗认为，中国坚持以人民为中心的发展思想，把生存权、发展权作为首要的基本人权。中国的人权愿景不是建立在个人主义基础上的抽象观念，而是社会的、具体的、历史的。中共十八大以来，中国人权事业无论在实践上还是理论上都取得了巨大进步。

“中国是促进和维护全球人权的重要力量”

与会嘉宾表示，中国致力于在平等和相互尊重的基础上，积极开展国际人权对话与合作，不断扩大共识，减少分歧，相互借鉴，共同进步，努力促进世界人权事业的发展，为全球人权治理贡献中国智慧和力量。

“中国是促进和维护全球人权的重要力量。”利比里亚众议长布法尔·钱伯斯表示，中国积极开展对发展中国家的援助，参与联合国维和行动，为促进全球人权发展作出了不懈努力。

英国伦敦经济与商业政策署前署长、中国人民大学重阳金融研究院高级研究员罗思义认为，中国的人权理念注重实际效果，在消除绝对贫困、保障妇女权益、保障人民生命权健康权等方面成果卓著，为改善世界人权状况作出了巨大贡献。

联合国人权理事会咨询委员会专家刘昕生认为，随着中国日益繁荣富强，人民各项权利的保障水平不断提高。中国政府注重开展国际人权合作交流，积极参与联合国各项人权保护行动，成绩斐然。

“在抗击新冠肺炎疫情的过程中，中国坚持‘动态清零’总方针不动摇，以最低的代价取得最有效的疫情防控成果。”罗马尼亚前总理维奥丽卡·登奇勒表示，中国政府始终将人民的生命、安全和健康放在首位，最大限度地保护了人权。她强调，疫情发生后，中国提出并推动构建人类卫生健康共同体，同时努力维护全球产业链供应链稳定，积极推进疫苗国际合作，助力全球抗疫。

“推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容的方向发展”

当前，世界百年变局和世纪疫情叠加，全球经济复苏步履维艰，人人享有充分的人权面临严峻挑战，各国人民求和平、谋发展、促合作、同进步的愿望更加强烈。本次论坛以“公平公正合理包容：携手推动人权事业发展”为主题，与会嘉宾们一致认为恰逢其时，具有重要现实意义。

斯洛文尼亚前总统达尼洛·图尔克表示，合作应优先于竞争和对抗，这不仅是政治和发展的要求，也是人权发展的要求。习近平主席提出全球发展倡议和全球安全倡议恰逢其时，深受国际社会欢迎。

科特迪瓦国家人权理事会主席、法语国家组织人权委员会协会主席纳米扎塔·桑加雷表示，中国主张坚持合作、不搞对抗，坚持开放、不搞封闭，坚持互利共赢、不搞零和博弈，这一理念将助推国际人权事业的进一步发展。

联合国人权理事会单边强制措施对人权的负面影响问题特别报告员阿莱娜·杜晗表示，单边制裁措施会对人权造成巨大的负面影响。当前，单边制裁措施影响了包括发展权在内的广泛人权，阻碍了多项可持续发展目标的实现。只有将合作、对话、法治、反歧视、反双标的原则作为国际关系的准则，人权才能得到保障。

乌兹别克斯坦最高会议立法院第一副议长、国家人权中心主任阿克曼·卡尔马托维奇·萨义多夫表示，不存在适用于所有国家的普遍发展模式，加强国际合作对于全面实现联合国可持续发展目标至关重要。只有在尊重各国人权、民主和法治的基础上，才能迎来一个稳定、可持续发展与繁荣的世界。

“推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容的方向发展，是全人类共同的追求。这次论坛以此为主题，反映了世界广大人民的心声和愿望。”中共中央党校原副校长李君如表示，中国人民愿意和世界各国人民特别是广大发展中国家人民分享人权保障经验，共同探索以合作促发展、以发展促人权，推动构建人类命运共同体。

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