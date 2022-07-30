本报记者 吴乐珺 张梦旭 李志伟

7月28日晚，国家主席习近平应约同美国总统拜登通电话。接受本报记者采访的中美两国专家学者认为，在世界和平与发展面临严峻挑战之际，两国元首就中美关系以及双方关心的问题进行坦率沟通和交流，有利于加强战略沟通，妥善管控分歧，推动两国关系沿着正确轨道向前发展。

习近平主席在通话中指出，当前，世界动荡和变革两种趋势持续演进，发展和安全两大赤字不断凸显。面对变乱交织的世界，国际社会和各国人民都期待中美两国发挥引领作用，维护世界和平安全，促进全球发展繁荣。这是中美两个大国职责所在。拜登总统表示，当今世界正处于一个关键时期。美中合作不仅有利于两国人民，也有利于各国人民。

“中美两国元首通话表达了合作意愿，保持了合作导向。”复旦大学国际问题研究院院长吴心伯表示，中美两国经济总量占全球经济总量的比重超过40%，两国加强合作，将向世界发出积极信号。希望美方能够落实两国元首的通话精神，实现相互尊重，合作共赢。

南京大学国际关系学院执行院长朱锋表示，习近平主席在通话中对于国际局势、中美关系的判断，深刻体现了习近平外交思想中的和平和发展理念，与全球发展倡议和全球安全倡议一脉相承，展现了中国智慧和中国力量。

“美中两国领导人通电话具有积极意义。美中关系对于推动世界经济复苏、维护全球和平与稳定至关重要。”美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩表示，面对新冠肺炎疫情、俄乌冲突、全球经济放缓等挑战，美中两国应联手合作，而不应成为对手。

美国杜克大学法学院创新政策中心执行主任、杜克大学中国事务高级顾问丹尼斯·西蒙认为，国际格局正在发生深刻变化，有效应对当前重大的全球性问题，需要美中两国加强合作。

“拜登总统和习近平主席的通话强调合作的重要性，向外界释放了积极信号。”美国新墨西哥州立大学历史学教授肯尼思·哈蒙德表示，美中之间和平的、建设性的关系和接触，有助于推动全球经济发展、应对气候变化等严峻挑战。

习近平主席在通话中指出，从战略竞争的视角看待和定义中美关系，把中国视为最主要对手和最严峻的长期挑战，是对中美关系的误判和中国发展的误读，会对两国人民和国际社会产生误导。双方要保持各层级沟通，用好现有沟通渠道，推动双方合作。拜登总统表示，美方希望同中方保持畅通对话，增进相互了解，避免误解误判，寻求在利益交融的领域开展合作，同时妥善管控分歧。

朱锋认为，中美关系近年来出现了前所未有的困难局面，美方将经贸、人权等议题工具化、武器化，不择手段打压中国，损害了两国关系的基础。中美实现相互尊重、和平共处、避免对抗，两国高层要保持沟通，同时要在能够合作的领域加强沟通协调。

吴心伯认为，当前世界局势面临新的挑战，经济增长明显放缓。美国国内通胀水平创40年新高，经济连续两个季度出现负增长。面临如此多的不确定因素，美中两国作为世界前两大经济体，需要有效管控分歧、避免误解和误判。

外交学院教授高飞表示，中美关系十分复杂，两国元首能够坦诚、有效地将各自观点讲清楚、说明白，并责成双方工作团队为此继续沟通合作，对于重建中美沟通和信任极为重要。

哈蒙德认为，美国一些人士和媒体错误地认为中国的发展意味着美国的衰落。在这种情况下，两国元首通话，有助于双方消除误读、减少战略误判。西蒙表示，两国元首保持战略沟通，对外释放了维护两国关系稳定的积极信号。

习近平主席在通话中重点阐述了中方在台湾问题上的原则立场，强调中美三个联合公报是双方的政治承诺，一个中国原则是中美关系的政治基础。我们坚决反对“台独”分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的“台独”势力留下任何空间。希望美方看清楚这一点。美方应该言行一致恪守一个中国原则，履行中美三个联合公报。拜登总统重申，美国的一个中国政策没有改变也不会改变，美方不支持台湾“独立”。

中方专家都认为，习近平主席向美方表明了中方在台湾问题上的严正立场，同时警告美国“民意不可违，玩火必自焚”。中美两国元首保持高层沟通和交流，对于准确了解彼此意图、加强协调、避免冲突具有非常重要的意义。

库恩表示，在台湾问题上，美国领导人再次做出明确表态，重申美国政府的对台政策没有发生改变。西蒙表示，自美中两国关系正常化以来，中国在台湾问题上的立场一直是明确的。美国一些政客的做法是鲁莽的，是对当前局势缺乏深刻认识的表现。

哈蒙德认为，美国对华政策的言行之间一直存在差距。美国一方面表示遵守美中三个联合公报的原则，尊重一个中国的政策，另一方面却不断进行挑衅，旨在阻挠中国发展，这都是不负责任之举。美中两国元首需要继续保持战略沟通，推动美中关系健康稳定发展。

（本报北京、华盛顿7月29日电）

《 人民日报 》（ 2022年07月30日 03 版）

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