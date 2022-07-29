新华社北京7月29日电 国家主席习近平29日下午同伊朗总统莱希通电话。

习近平指出，当前，百年变局和世纪疫情叠加影响，世界进入新的动荡变革期。各国人民要求实现发展和安全的愿望更加迫切，追求国际公平正义的呼声更加强烈。面对纷繁复杂的国际局势，中伊加强团结合作，增进了双方共同利益，维护了广大发展中国家正当权益。中方从战略高度看待中伊关系，愿同伊方一道，推动中伊全面战略伙伴关系不断取得新进展。

习近平强调，双方要继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持，维护不干涉内政这一国际关系基本准则。要就落实两国全面合作计划保持密切沟通，积极推进重点领域务实合作，继续开展抗疫合作。要加强在地区和国际事务中的沟通协调。中方始终支持中东国家团结协作解决地区安全问题，支持中东人民独立自主探索发展道路，愿同伊方在上海合作组织等框架内加强沟通合作。中方赞赏伊方积极支持全球发展倡议和全球安全倡议，愿同伊方共同推动倡议落地见效，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

莱希表示，去年伊中共同庆祝了建交50周年。过去50年伊中合作取得重要成果，相信在双方共同努力下，未来伊中关系将实现更高水平发展。坚定不移深化伊中全面战略伙伴关系是伊朗既定外交政策优先和重点。伊中两国都反对霸权主义、单边主义，反对干涉别国内政，反对非法单边制裁，反对双重标准。伊方坚定奉行一个中国政策，坚定支持中方维护自身核心利益。伊方高度赞赏中方在国际和地区事务中发挥的重要积极作用，支持中方提出全球发展倡议和全球安全倡议，愿同中方密切沟通协作，维护国际公平正义，维护发展中国家共同利益，促进地区和世界和平、安全、发展。

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