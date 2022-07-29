新华社北京7月29日电 国家主席习近平29日下午同波兰总统杜达通电话。

习近平指出，今年年初，你来华出席北京冬奥会开幕式，我们进行了友好交流，就推进双边关系达成许多重要共识。此后，两国各部门积极对接落实，在波兰农产品输华、中欧班列和人员往来等方面都取得积极进展。中方珍视中波传统友谊，将波兰作为在欧洲的优先合作伙伴，愿同波方保持密切沟通，增强政治互信，持续提升中波全面战略伙伴关系水平。

习近平强调，双方要加强政策沟通，利用两国政府间合作委员会、经贸联委会等机制加强战略对接，高质量共建“一带一路”，深化经贸、互联互通等领域务实合作，打造绿色发展、数字经济等领域合作新增长点。中方欢迎更多波兰优质产品进入中国市场，鼓励更多中国企业赴波兰投资。双方要努力推动中国－中东欧国家农产品批发市场尽早落地，积极配合筹划办好中国－中东欧国家合作10周年有关活动，为下一个10年合作奠定扎实基础。希望波方积极支持中欧关系发展，维护中欧关系大局。

杜达表示，我很高兴今年2月赴华出席北京冬奥会开幕式并同你举行了很好的会见，至今记忆犹新，印象深刻。尽管受到新冠肺炎疫情影响，我们达成的重要共识正在得到落实，双方有关部门保持密切沟通，相关领域合作不断推进。波方高度重视中国的国际地位和作用，高度重视发展对华关系，愿同中方一道，推动双边经贸、物流、互联互通等领域合作取得更多成果，欢迎更多中国企业赴波兰开展投资合作。波方愿继续积极促进中东欧国家－中国合作和欧中关系发展。

两国元首还就乌克兰危机交换了意见。

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