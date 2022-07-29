新华社塔什干7月29日电（记者蔡国栋）当地时间2022年7月29日，国务委员兼外长王毅在塔什干出席上海合作组织外长会议。

王毅表示，当今世界正进入新的动荡变革期，百年变局与世纪疫情叠加共振，国际和地区热点问题此起彼伏。各国发展稳定任务艰巨繁重。我们要弘扬“上海精神”，和衷共济、守望相助，持续推动构建更加紧密的上合组织命运共同体。王毅就此提出中方建议：

一是加强团结协作。遵循上合组织宪章和成员国睦邻友好合作条约确立的宗旨原则，不断夯实互信基础，支持维护彼此核心利益和重大关切，捍卫各国主权、安全和发展利益。坚定支持彼此走符合国情的发展道路，支持彼此维护社会稳定的重大举措，共同为地区国家发展振兴营造良好环境。

二是巩固地区安全。践行共同、综合、合作、可持续的安全观，反对制造阵营对抗、破坏地区稳定。加强打击包括“东伊运”在内的“三股势力”力度，尽快就完善应对安全威胁和挑战机制达成各方都能接受的方案，拓展非传统安全领域合作。

三是推动可持续发展。坚持以人民为中心的发展理念，开展更多可持续、惠民生的合作项目，深化高质量共建“一带一路”。发挥成员国的独特优势，就维护国际产供链安全、国际粮食和能源安全发出“上合声音”，展现“上合担当”。制定扩大本币结算规模路线图，为大项目合作提供更有力的融资保障。继续开展全方位抗疫合作，推进减贫脱困、绿色发展等领域合作。

四是坚持多边主义。反对兜售所谓“民主对抗威权”虚假叙事，制造国际社会对立。坚定弘扬真正的多边主义，倡导全人类共同价值，推动完善全球治理。加强多边协调配合，反对单边制裁和“长臂管辖”，捍卫新兴市场和发展中国家的共同利益和发展空间。

五是推动组织建设。扎实有序推进扩员进程，统筹考虑地域分布等因素，在增加新成员的同时，进一步吸收观察员国及对话伙伴，让更多认同本组织合作理念的国家获得相应法律地位，壮大上合组织综合实力，展现开放包容。加强机制建设，推动上合组织决策更高效、合作更务实、协调更顺畅。

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