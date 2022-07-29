新华社内罗毕7月29日电题：中国以实干在非洲赢得好口碑

新华社记者朱绍斌 应强

近日，肯尼亚智库“跨地区经济网络”发布一份调查报告称，中国对非合作在基础设施建设、快速决策及工程项目完工及时性等方面获得非洲人士高度认可。事实再次证明，中国凭借高质高效的实际行动，给非洲发展带来实实在在的收益和机遇，赢得扎扎实实的好口碑。

好口碑源于中国对非合作长期注重一个“实”字。“跨地区经济网络”的这份报告显示，过去15年，中国在非实施的路桥等基础设施合作项目正在“真实可见”地改变非洲地貌，帮助非洲国家推进互联互通建设和市场融合。长期以来，中国以行动为导向，在中非合作论坛框架下先后宣布对非“十大合作计划”“八大行动”和“九项工程”，以支持非洲国家提升自主可持续发展能力，切实破解非洲基础设施滞后、人才不足、资金短缺三大瓶颈。中非合作论坛成立以来，中国企业为非洲新增和升级铁路超过了1万公里，公路近10万公里，桥梁近千座、港口近百个，还有大量医院和学校，累计创造就业岗位超过450万个。非洲人民普遍称赞这是“值得尊敬”的成就。

好口碑在于中国企业展现出的非凡中国速度、中国质量和中国精神。“撸起袖子加油干”是中国企业精神面貌的真实写照。中国路桥工程有限责任公司实施的内罗毕东环城路拓宽项目，即将提前近半年实现全线通车，其中凝结的都是中国企业和驻非员工智慧和汗水。中非民间商会去年组织编撰发布的《中国企业投资非洲——市场力量与民营角色》报告显示，2000年以来，在中非合作论坛的推动下，中国企业对非投资进入了“小步快走”的发展阶段，尤其是中国民营企业逐步成为中非经贸投资合作的主要力量，正在经历从“走向非洲”到“落户非洲”、再到“扎根非洲”的转变。中国企业不仅在非洲缔造了一个个中国速度的“传奇”、一个个中国质量的“样板”，一个个中国师傅和非洲学徒在工作中培养的“师徒情”故事也广为流传。

好口碑更在于中国尊重非洲人民、视非洲国家为平等合作伙伴。不同于西方国家在对非合作中呈现出的傲慢和优越感，中国一直是非洲的真诚朋友。肯尼亚学者斯蒂芬·恩代格瓦在肯尼亚《首都新闻网》发表署名文章指出，无论从历史还是文化来看，中国和非洲人民有着更多共同点，中国乐见一个更有韧性且更为强大的非洲。中国对非合作，坚持走合作共赢、共同发展的道路。2021年，中非双边贸易总额再创新高，中国连续12年保持非洲第一大贸易伙伴国地位。分析人士认为，中非贸易为非洲经济抵御新冠疫情挑战增强了韧性。

世界正经历百年变局与世纪疫情叠加影响，乌克兰危机升级正引发世界粮食、能源等危机，非洲可持续发展面临巨大挑战，亟需来自发展伙伴的帮助和支持。相比一些高高在上的“指手画脚者”，非洲需要的显然是对非洲以真诚相待的“实干派”。南非伊奇科维茨家庭基金会上月发布了《2022年非洲青年调查》，基金会主席伊福尔·伊奇科维茨说，绝大多数非洲年轻人认为非中合作会带来双赢。一些西方国家一直在说中国不利于非洲的发展，但非洲年轻人的观点恰恰相反。

桃李不言，下自成蹊。中国的好口碑是撸起袖子在非洲加油干出来的，是挥洒汗水一步一个脚印走出来的。什么是真正的高质量合作，谁真正致力于增进非洲人民福祉，非洲人民心中自有一杆秤。

(责编：苏缨翔、杨牧)