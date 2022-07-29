新华社墨西哥城7月28日电 （国际观察）美货币政策作祟 拉美国家经济面临严峻挑战

新华社记者赵凯 王钟毅

近期公布的一系列数据显示，巴西、阿根廷等拉美主要经济体经济今年上半年实现增长，但增速与去年同期相比明显放慢。

分析人士认为，在欧美主要经济体通胀高企、货币政策收紧，特别是美联储持续激进加息外溢效应影响下，拉美主要经济体面临通胀攀升、本币贬值、资本外流等严峻挑战，今年下半年及明年经济面临较大下行压力。

整体增长放缓

尽管今年以来巴西、阿根廷等拉美主要经济体对外贸易表现抢眼，但这些经济体增长前景难言乐观。

巴西圣保罗大学经济管理学院教授保罗·罗伯托·费尔德曼认为，高失业率、高通胀和美元升值是阻碍巴西经济增长的三大主因。

巴西外贸协会近日预测，今年巴西贸易总额有望再创新高。阿根廷今年上半年出口额达到创纪录的443.77亿美元，同比增长25.5%。专家表示，巴西、阿根廷等国出口多为农产品，但当地农业自动化程度很高，外贸创新高无法解决国内就业问题。

数据显示，今年上半年，巴西国内生产总值（GDP）增长1%。巴西经济部预测，下半年该国经济增速将放缓至0.7%。市场人士普遍认为，由于临时性经济刺激措施的消极影响逐步显现，2023年将是巴西经济非常困难的一年。

阿根廷经济则面临外债过高、通胀形势严峻及本币贬值严重等挑战。国际货币基金组织预测，阿根廷今年经济将增长4%，低于去年10.3%的增速。

智利央行6月公布的数据显示，该国今年经济活动持续放缓，预计全年经济增长1.5%至2.25%，2023年增速将为零或负增长。

西班牙对外银行近期预测，今年墨西哥经济增速为2%，与去年4.8%的增速相比放缓，并将2023年增长预期从2.1%下调至1.6%。

高通胀是主因

拉美学者和经济专家普遍认为，当前拉美国家普遍面临高通胀和本币对美元贬值等冲击。

巴西地理统计局数据显示，在截至今年6月的12个月里，巴西全国广义消费者物价指数累计上涨11.89%。智利国家统计局数据显示，该国6月通胀率为12.5%，远高于3%的设定目标。阿根廷上半年累计通胀率高达36.2%。墨西哥6月通胀率达7.99%，是2001年以来的最高水平。

伴随高通胀的是拉美多国本币对美元严重贬值。美元对智利比索的汇率本月一度突破1比1000，创历史新高。

智利瓦尔帕莱索大学国际商学院院长利萨尔多·戈麦斯认为，智利比索严重贬值，已经影响外汇市场的价格形成机制。

智利圣地亚哥大学经济学家维克托·萨拉斯说，此前人们认为全球通胀高企是暂时的，但美联储加息加深了通胀压力长期化的预期。

美货币政策成主要风险源

美联储今年以来连续大幅加息，外溢效应波及拉美国家，拉美各国不得不纷纷采取加息等措施应对。6月以来，巴西、墨西哥、阿根廷、智利、秘鲁等国大幅加息。阿根廷央行6月将基准利率上调300个基点至52%，上半年已加息6次。

墨西哥学者塞尔希奥·内格雷特认为，美联储加息对墨西哥等拉美新兴市场国家的影响“非常强烈”，资本从这些新兴市场大量流出。

阿根廷布宜诺斯艾利斯大学经济学教授豪尔赫·马奇尼表示：一方面，美联储加息将导致周边国家资金加快流向美国，周边国家为抑制资本外流，势必跟随加息，这将对其国内经济活动造成不良影响；另一方面，加息意味着周边国家的债务负担增加，影响经济复苏和增长。

马奇尼认为，美联储连续大幅加息，抑制美国国内通胀的效果尚待观察，但可以确定的是，美国货币政策罔顾他国利益，周边国家乃至世界经济的复苏前景将受到不利影响。

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