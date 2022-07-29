新华社北京7月29日电 俄罗斯政府28日说，正与美国方面就交换在押人员磋商，还没有敲定具体协议。

俄总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫当天答记者问时作出上述表述，没有发布更多细节。他同时说，这类事通常在幕后对话，达成协议后才会公开。

这是2021年4月16日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的美国驻俄罗斯大使馆。新华社发（叶甫盖尼·西尼岑摄）

美国国务卿安东尼·布林肯27日说，美方已向俄方发出“实质性提议”，以争取俄方释放美国女子篮球运动员布兰妮·格里纳和前海军陆战队员保罗·惠兰，但没有说明美方将以何人交换。美国有线电视新闻网援引消息人士的话报道，白宫有意以释放俄罗斯军火商维克托·布特作为交换。

格里纳今年2月从纽约飞抵莫斯科时被拘留，警方在其行李中发现含大麻油的电子烟，指控她走私毒品。如果罪名成立，最重可判处10年监禁。格里纳本月27日出席法庭听证，下一场听证会安排在8月2日。

惠兰2018年12月在莫斯科一家酒店被逮捕，受到间谍罪名指控。俄罗斯一家法院2020年6月裁定他间谍罪名成立，判处他16年监禁。

布特2012年在美国被判25年监禁，罪名是非法售卖至少数百万美元的武器。据美联社报道，俄方先前多次表达希望他获释的意向。

这张4月7日拍摄的资料照片显示，美国国务卿布林肯在比利时布鲁塞尔出席北约外长会。新华社记者郑焕松摄

布林肯27日说，他近日将同俄外交部长谢尔盖·拉夫罗夫通电话，磋商交换在押人员事项。就两国外长通话一事，俄罗斯外交部表示，美方尚未经由外交渠道正式同俄方接触。

就交换在押人员事宜，俄外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃28日说，俄美两国总统讨论过相关事项，并指示有关部门谈判，但目前尚未取得进展。她强调，谈判应“兼顾双方利益”。路透社报道，扎哈罗娃所提俄美总统的接触显然发生在俄罗斯对乌克兰发起特别军事行动之前。

俄美曾于今年4月底在土耳其交换在押人员。俄方释放因酒后袭警入狱的美国前海军陆战队员特雷弗·里德，美方释放因走私毒品罪名获刑20年的俄罗斯飞行员康斯坦丁·亚罗申科。外界当时对处于极度紧张关系的两国作出这一举动备感意外。（安晓萌 胡若愚）

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