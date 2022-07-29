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巴基斯坦报告今年第14例脊髓灰质炎病例

2022年07月29日15:00 | 来源：新华网
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　　新华社伊斯兰堡7月29日电（记者蒋超）巴基斯坦卫生部28日说，该国西北部开伯尔-普什图省发现一例儿童感染脊髓灰质炎病毒的病例，所感染病毒类型为野生脊髓灰质炎病毒，这是今年该国发现的第14例脊髓灰质炎病例。

　　巴卫生部在当天发给新华社记者的一份声明中说，经巴国家卫生研究所下属的脊髓灰质炎实验室确认，患者是一名8个月大的女婴，于6月30日开始出现瘫痪症状。该国今年发现的14例脊髓灰质炎患者均为2岁以下儿童，均来自开伯尔-普什图省。开伯尔-普什图省与阿富汗接壤。

　　声明说，由于巴基斯坦和阿富汗今年均发现了脊髓灰质炎病例，两国相关部门正在开展跨境协调工作，已于今年5月和6月同步开展了两次脊髓灰质炎疫苗接种工作，并确保在两国边境的主要过境点为10岁以下儿童接种疫苗。

　　世界卫生组织东地中海区域办事处6月曾表示，目前全球仅有阿富汗和巴基斯坦仍存在脊髓灰质炎病毒传播。这两国都属于世卫组织划定的东地中海区域国家。

　　脊髓灰质炎俗称小儿麻痹症，是脊髓灰质炎病毒引起的急性传染病，主要影响5岁以下儿童。患者可能出现发烧、头痛、肌肉疼痛、呕吐等症状，病情严重时可能瘫痪或死亡。对脊髓灰质炎尚无治愈方法，接种疫苗仍然是预防和控制该疾病最经济有效的方法。

(责编：贾文婷、高歌)

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