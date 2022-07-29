新华社喀布尔7月28日电（记者邹学冕）中国中冶集团28日在阿富汗首都喀布尔举行援阿抗震救灾物资捐赠仪式，中国驻阿富汗大使王愚、阿富汗临时政府矿业和石油部代理部长德拉瓦尔、国家灾难管理和人道主义事务部副部长穆斯利姆等出席。

王愚表示，作为好邻居、好兄弟和好伙伴，中方高度重视阿富汗面临的各种困难，愿尽力向困境中的阿富汗人民伸出援手。地震发生以来，中国政府第一时间宣布向阿提供紧急人道主义援助，中冶集团也积极捐赠物资，帮助阿灾民渡过难关。中方真心诚意助阿实现独立自主发展，不仅会继续履行援助阿应对地震灾情的承诺，还将继续在食品、医疗、卫生、救灾培训等方面向阿提供支持。

德拉瓦尔表示，感谢中国政府和中冶集团在阿富汗艰难时刻迅速反应，向阿提供慷慨援助。近期阿人民饱受苦难，但在国际社会的无私援助和有关部门的通力合作下，一切都在向好的方向发展，相信不久后阿人民将摆脱困境。

穆斯利姆表示，感谢中方在阿富汗地震发生后第一时间提供大量救援物资。阿灾难管理部将确保所有物资都妥善发放至灾民手中。

中国中冶集团艾娜克铜矿项目副总经理吴敏当天向阿方转交了有关捐赠物资。

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