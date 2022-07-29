新华社塔什干7月29日电（记者蔡国栋）当地时间2022年7月28日，国务委员兼外长王毅在塔什干出席上海合作组织外长会期间会见哈萨克斯坦副总理兼外长特列乌别尔季。

王毅说，今年2月，习近平主席同托卡耶夫总统举行富有成果的会晤，一致商定携手开创中哈关系下一个黄金30年，为两国关系长远发展指明了方向。双方要将两国元首重要共识转化为实际成果，不断充实中哈永久全面战略伙伴关系内涵，推动双边关系健康稳定向前发展。中方愿以高质量共建“一带一路”为主线，进一步做大做强中哈合作，加紧商签两国政府间经贸合作规划和新版投资保护协定、产能与投资合作规划，优先推动更多民生项目在哈落地。

特列乌别尔季高度评价哈中永久全面战略伙伴关系发展，表示两国元首今年2月的重要会晤积极务实，成果丰硕。哈方愿同中方一道，不折不扣落实两国元首重要共识，开启两国关系新的黄金30年。哈方已对中国公民实施14天免签，期待进一步便利双方人员往来，深化地方交流合作。

特列乌别尔季感谢中方对哈举办亚信峰会的支持。王毅表示，中方支持哈方发挥亚信主席国作用，提升亚信合作水平，为促进地区安全和发展作出更大贡献。

双方表示将加强在上合组织框架下的协调，支持乌兹别克斯坦履行主席国职责，办好撒马尔罕峰会。双方呼吁共同致力于维护欧亚大陆产供链稳定和中欧班列顺畅运行，为有效应对全球粮食和能源安全挑战发挥建设性作用。

双方高度评价中国+中亚五国会晤机制的作用和前景，将落实好中国+中亚五国元首视频会晤共识，聚焦交通、经贸、投资与产业农业、能源、海关、人文等优先领域，引领双方互利合作迈上新台阶。

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