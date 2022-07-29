新华社塔什干7月29日电（记者蔡国栋）当地时间2022年7月28日，国务委员兼外长王毅在塔什干出席上海合作组织外长会期间会见阿富汗临时政府代理外长穆塔基。

王毅说，今年以来，我们已四次会面，体现了两国人民的传统友好情谊。前段时间，阿富汗发生严重地震灾害，中方感同身受，以最快速度、通过海陆空多种渠道向阿送去急需物资。这一团结抗震的佳话书写了中阿友好新的篇章。两国人道援助和经济重建两个工作组会议顺利推进，就双方合作达成新的共识。

王毅表示，中方赞赏阿临时政府克服寒冬、地震、洪灾、制裁四重挑战，为重建复苏和民生改善作出不懈努力，朝着阿长治久安目标稳步迈进。中方愿推动“一带一路”倡议同阿国家发展战略对接，支持中巴经济走廊向阿延伸，分享中国发展机遇。将对阿98%税目输华产品给予零关税待遇，愿进口更多阿优质特色产品。中方赞赏阿方在禁毒问题上采取坚决态度，愿帮助阿发展替代种植。

王毅强调，中方将继续敦促美西方解除对阿不合理制裁，切实履行对阿经济重建首要责任。希望阿方包容建政、稳健施政，保持国内稳定，实现民族和谐，坚定不移打击包括“东伊运”在内的一切恐怖势力，积极回应国际社会关切，争取更多理解认同。

穆塔基感谢中方及时向阿提供紧急赈灾援助，表示中方的雪中送炭和友好情谊令阿深受感动。阿方将继续恪守一个中国原则，永远不会允许阿领土被用于从事反对中国的活动。阿政府坚决打击涉毒活动，高度重视中方提出的替代种植建议，期待借鉴中方发展经验和先进农业技术，实现阿农业健康发展，造福阿民众。希望中方在阿争取国际承认和完善基础设施建设等方面予阿更多支持。

王毅赞赏阿积极参与屯溪阿富汗邻国外长会，表示将同各方一道，用好邻国外长会机制，继续为阿重建和发展发挥建设性作用。

王毅并宣布，8月1日起，中方将恢复对阿富汗公民签发来华签证。

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