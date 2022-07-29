新华社塔什干7月29日电（记者蔡国栋）当地时间2022年7月28日，国务委员兼外长王毅在塔什干出席上海合作组织外长会期间会见巴基斯坦外长比拉瓦尔。

王毅表示，中国和巴基斯坦是患难与共的真朋友、肝胆相照的好兄弟。无论国内外形势如何变化，双方都毫不动摇地坚持和维护中巴友谊，毫不动摇地支持彼此的核心利益和重大关切。中方将继续坚定支持巴方捍卫主权、独立和领土完整，支持巴探索适合本国国情发展道路，实现团结稳定和繁荣富强，支持巴方在地区国际事务中发挥更加重要作用。

王毅表示，中方赞赏巴新政府致力于深化中巴全天候战略合作伙伴关系，愿同巴方持续开展深度战略沟通，共同构建新时代更加紧密的中巴命运共同体，为两国“铁杆”友谊注入新的时代内涵。双方应推动中巴经济走廊和务实合作持续走深走实，推进基础设施合作，加强两国产业合作和产供链对接。中方支持中国企业赴巴投资，助力巴加快工业化进程，愿进口更多巴优质农产品，有序恢复扩大两国航路联通和人员往来。

比拉瓦尔说，巴中友好历久弥坚，巴方始终将巴中全天候友谊作为对外关系的基石，感谢中方为巴维护领土完整和实现经济社会发展提供的强有力支持，巴方将继续在涉及中方核心利益和重大关切问题上坚定同中方站在一起。期待加强高层往来和战略沟通，为双方合作持续注入新的动力。巴方将加快推进走廊建设，展现“新巴基斯坦速度”，愿积极探讨推动走廊向阿富汗延伸。感谢中方为巴留学生返华复学和增开两国直航航班提供便利。

比拉瓦尔表示，巴方高度赞赏中方为坚持多边主义、维护世界和平安宁、促进全球可持续发展、应对全球挑战发挥的引领作用，支持并愿积极参与落实习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议。

比拉瓦尔强调，巴方高度重视确保在巴中方机构和人员安全，“4·26”恐袭案恐怖分子是巴中友谊的敌人，也是巴基斯坦的敌人，巴定将严惩不怠。巴将全力推进“加强版”安保工作，防止类似事件再度发生。王毅对此表示赞赏，希望巴方加快“4·26”恐袭案侦破，严惩凶手，愿同巴方抓紧就“加强版”安保工作方案达成一致并付诸实施。

双方表示将加强在上合组织和“77国集团和中国”框架内合作，继续坚持真正的多边主义，共同捍卫发展中国家的正当权益，推进国际关系民主化进程。

双方就阿富汗问题等交换了看法，一致同意发挥阿富汗邻国外长会机制作用，鼓励阿临时政府包容建政、稳健施政，实现阿长治久安，同周边邻国发展睦邻友好。

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