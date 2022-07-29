新华社塔什干7月29日电（记者蔡国栋）当地时间2022年7月28日，国务委员兼外长王毅在塔什干出席上海合作组织外长会期间会见俄罗斯外长拉夫罗夫。

王毅说，面对当前严峻复杂的国际形势，中俄作为两个大国和联合国安理会常任理事国，及时加强战略沟通，有助于展现中俄全面战略协作伙伴关系的基本态势，有助于推进中俄关系的健康稳定发展，有助于坚持和践行真正的多边主义，有助于推动国际秩序朝着公正合理的方向发展。

王毅表示，今年是《上海合作组织宪章》签署20周年，《上海合作组织成员国长期睦邻友好合作条约》签署15周年，具有承前启后的重要意义。中方愿同包括俄方在内的各成员国加强团结合作，使上合组织成为捍卫国际公平正义的中坚力量、维护地区和世界和平的稳定因素、推动全球疫后复苏的重要引擎。

拉夫罗夫表示，“日久见人心”，俄中关系经受住国际风云考验，充分展现了两国传统友好和战略互信。俄方愿同中方保持密切高层交往，推进各领域务实合作。双方要持续加强多边事务协作，支持联合国在国际事务中的核心作用，维护基于国际法的国际秩序，支持发展中国家坚持自主独立。

双方积极评价上合组织发展，将共同支持乌兹别克斯坦办好上合组织外长理事会会议，共同推动会议取得积极成果，为撒马尔罕峰会做好各项准备。双方将探索优化上合组织运作，有序推进上合组织扩员进程。

双方认为，上合组织汇集了粮食、能源生产和消费大国，有必要加强协调，汇聚共识，共同为应对全球粮食和能源安全挑战发挥建设性作用。

双方同意深化“一带一路”与欧亚经济联盟对接，促进地区互联互通和共同发展。

双方还就阿富汗问题交换了看法，同意加强沟通协调，用好阿富汗邻国外长会等涉阿多边合作机制，助力阿实现长治久安。

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