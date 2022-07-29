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习近平同美国总统拜登通电话

2022年07月29日08:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京7月28日电  国家主席习近平7月28日晚应约同美国总统拜登通电话。两国元首就中美关系以及双方关心的问题进行了坦率沟通和交流。

　　习近平指出，当前，世界动荡和变革两种趋势持续演进，发展和安全两大赤字不断凸显。面对变乱交织的世界，国际社会和各国人民都期待中美两国发挥引领作用，维护世界和平安全，促进全球发展繁荣。这是中美两个大国职责所在。

　　习近平强调，从战略竞争的视角看待和定义中美关系，把中国视为最主要对手和最严峻的长期挑战，是对中美关系的误判和中国发展的误读，会对两国人民和国际社会产生误导。双方要保持各层级沟通，用好现有沟通渠道，推动双方合作。当前全球经济形势充满挑战。中美应该就宏观经济政策协调、维护全球产业链供应链稳定、保障全球能源和粮食安全等重大问题保持沟通。违背规律搞脱钩断链，无助于提振美国经济，也将使世界经济变得更加脆弱。双方要推动地区热点问题撤火降温，助力世界尽快摆脱新冠疫情，走出经济滞胀困局和衰退风险，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。

　　习近平重点阐述了中方在台湾问题上的原则立场。习近平强调，台湾问题的历史经纬明明白白，两岸同属一个中国的事实和现状清清楚楚。中美三个联合公报是双方的政治承诺，一个中国原则是中美关系的政治基础。我们坚决反对“台独”分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的“台独”势力留下任何空间。中国政府和中国人民在台湾问题上的立场是一以贯之的，坚决维护中国国家主权和领土完整是14亿多中国人民的坚定意志。民意不可违，玩火必自焚。希望美方看清楚这一点。美方应该言行一致恪守一个中国原则，履行中美三个联合公报。

　　拜登表示，当今世界正处于一个关键时期。美中合作不仅有利于两国人民，也有利于各国人民。美方希望同中方保持畅通对话，增进相互了解，避免误解误判，寻求在利益交融的领域开展合作，同时妥善管控分歧。我愿重申，美国的一个中国政策没有改变也不会改变，美方不支持台湾“独立”。

　　两国元首还就乌克兰危机等交换了意见，习近平重申了中方原则立场。

　　两国元首认为，这次通话坦诚深入，同意保持联系，责成双方工作团队为此继续沟通合作。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月29日 01 版）

(责编：刘叶婷、高歌)

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